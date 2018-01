5coisas: ferramentas para votar melhor - Link - Estadão

Aplicativos e sites que ajudam eleitores a se informar e a pesquisar sobre os candidatos

Já decidiu em quem votar? Nesta reta final das eleições, há várias ferramentas para ajudar você a saber mais sobre seu candidatos, acompanhar as pesquisas para saber como o político está se saindo e, por fim, guardar as informações para não esquecer os dados na hora de votar.

Veja:

1. Repolítica. O site faz uma pequena pesquisa com os usuários, perguntando qual é a sua posição política para economia e para a sociedade, principais qualidades (como competência ou ética) e opinião sobre Parada Gay, entre outros. Os resultados teoricamente apontam para o candidato com mais alinhamento político. O teste é impreciso, mas vale para quem ainda não tem ideia em quem votar.

2. Excelências. O site analisa os gastos dos parlamentares no País. O site tem informações sobre várias Câmaras Municipais. Os dados são levantados de maneira geral, como orçamento e participação dos parlamentares, e também há informações específicas de partidos e vereadores. A ficha sobre cada candidato é bem completa e mostra os projetos apresentados, a relevância deles e o índice de abstenção – vale a pena conferir, especialmente se o seu candidato é concorre à reeleição.

3. Transparência. O app para iPhone exibe uma ficha dos candidatos, com as propostas, declaração de bens e certidões criminais. É possível pesquisar todos os candidatos inscritos nas eleições de 2012.

4. Vote Certo. O aplicativo quer simplificar o ‘coeficiente eleitoral e partidário’. A ideia é recolher opiniões dos amigos e eliminar os candidatos rejeitados. A interface é simpática: simula a urna eletrônica. Há a opção de divulgar para os amigos – e, ao votar, é possível conferir o que a comunidade fala de cada usuário. Está disponível para Android, iPhone e também no Facebook.

5. Google Trends. A ferramenta de análise do Google ajuda a acompanhar como os candidatos estão se saindo na internet. Neste exemplo, há uma análise da performance dos candidatos à prefeitura de São Paulo levando em conta as notícias e as buscas dos usuários. Mas é possível buscar informações sobre outros candidatos, apenas trocando o nome nas buscas.