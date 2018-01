5coisas: games inspirados em 2048 - Link - Estadão

SÃO PAULO – O sucesso avassalador do game 2048 está fazendo com que seja chamado de “novo Flappy Bird“. Os dois jogos têm em comum a simplicidade e o fator viciante. Enquanto que em Flappy Bird pessoas passavam horas tentando fazer um pássaro desviar de canos, em 2048 o objetivo é combinar peças númericas até conseguir produzir uma com o 2048.

Gabriele Cirulli, um italiano de 19 anos que criou 2048, disse que esses dias “percebeu que sou o pior pesadelo da minha própria produtividade”. Doug Nguyen, o criador de Flappy Bird, decidiu remover seu jogo das lojas de aplicativos porque enfrentou uma crise de consciência por ter inventado um jogo tão viciante.

Se Cirulli irá pelo mesmo caminho ainda é cedo para dizer. Enquanto isso, o mundo se diverte. Segundo o criador de 2048 disse ao Wall Street Journal, o site original do jogo já teria sido visitado por 5 milhões de pessoas e jogado mais de 33 milhões de vezes.

É claro que já apareceram uma porção de variações em cima do jogo, incluindo algumas que combinam o 2048 com outros jogos. Separamos cinco das mais divertidas.

1) Doge 2048

Este é inspirado no meme do cachorro Doge, que mostra um cão da raça Shiba Inu “pensando” frases inusitadas. No jogo, imagens do Doge têm que ser combinadas para produzir um Doge melhorado.

Jogue aqui.

2) 2048 Tetris

Uma fusão do clássico jogo Tetris com o 2048 em que você tem que combinar números que vão caindo da parte superior da tela.

Jogue aqui.

3) 2048 Corinthians

Aqui, o usuário tem que juntar jogadores do time e tentar melhorar a qualidade da escalação. O jogo começa com Perdigão e Zizão, passa por Vampeta, Biro Biro, Ronaldo e Tevez. A peça que garante a vitória no jogo traz o rosto de Sócrates.

Jogue aqui.

4) Flappy 2048

Outra fusão, desta vez com a mania anterior, o Flappy Bird. O jogador precisa movimentar os quadrados numéricos de modo que não esbarrem nas peças de tonalidade mais clara, que fazem o papel dos canos do Flappy Bird.

Jogue aqui.

2048 3D

A versão trimdensional e bastante complexa do 2048 leva os números para dentro de um cubo.

Jogue aqui.