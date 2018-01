5coisas: livros sobre empresas de tecnologia - Link - Estadão

SÃO PAULO – Lançado recentemente no Brasil pela editora Intrínseca, o livro A Loja de Tudo recupera mais de duas décadas da história de Jeff Bezos e sua maior criação, a Amazon, contando como o empresário saiu de uma garagem de Seattle para criar uma empresa que fatura US$ 70 bi por ano e está mudando o jeito das pessoas lerem, comprarem e assistirem TV.

Aproveitando a ocasião, o Link resolveu fazer uma lista rápida de outros livros para você que quer saber mais sobre grandes empresas do mundo da tecnologia como Apple, Facebook, Twitter, Google e Microsoft.

1) Apple: Steve Jobs, Walter Issacson

Para conhecer melhor a Apple, nada melhor do que entender melhor quem era e o que pensava um de seus fundadores e o maior líder da empresa. Baseado em mais de quarenta entrevistas ao longo de dois anos com Steve Jobs, e outras cem conversas com familiares, funcionários da Apple, colegas e concorrentes, Steve Jobs (Companhia das Letras; 624 páginas; 2013) faz um retrato honesto e franco de Jobs, considerando tanto seu lado genial e inovador, que mudou não só a indústria de tecnologia mas também a música e o cinema de animação, quanto sua brutalidade e franqueza na hora de tomar decisões. Lançada em 2011, uma semana após a morte de Jobs, a biografia autorizada vai virar filme, com roteiro de Aaron Sorkin (The West Wing, A Rede Social), ainda sem previsão de lançamento.

2) Facebook: Bilionários por acaso: a criação do Facebook, de Ben Mezrich

Base para A Rede Social, premiado filme dirigido por David Fincher, Bilionários por Acaso parece uma mistura de gêneros de cinema muito conhecidos: o filme de faculdade e o de batalhas judiciais. Não é à toa: sua primeira metade fala sobre como Mark Zuckerberg criou o thefacebook.com ao lado de seu colega brasileiro Eduardo Saverin — dando detalhes também sobre a história de que Zuckerberg teria roubado a ideia do Facebook dos irmãos Winklevoss, seus veteranos na faculdade. Já a segunda parte do livro fala sobre os processos que Zuckerberg recebeu de Saverin e dos Winklevoss, além de detalhar a parceria com Sean Parker, um dos criadores do Napster. Lançado em 2010, Bilionários por acaso (Editora Intrínseca; 230 páginas; 2010) não conseguiu concluir a narrativa sobre as pendências judiciais — e não aborda momentos importantes da história da rede social, mas serve como boa leitura para quem quiser conhecer a gênese do Facebook.

3) Twitter: A Eclosão do Twitter, de Nick Bilton

Evan Williams já era um nome conhecido no Vale do Silício no começo dos anos 2000 por ter criado o Blogger. Mas ele queria mais: alguns anos depois, ele sonhava em criar um serviço que fosse para os programas de rádio o que o Blogger tinha sido para os diários. A Odeo (nome do tal serviço) não deu certo, mas de sua queda nasceu o Twitter — e é essa a história de amizade, poder e traição que Nick Bilton (repórter e colunista do New York Times) conta em A Eclosão do Twitter (Portfolio/Penguin; 320 páginas), lançado em 2013 nos EUA e no Brasil. Além de narrar a gênese da rede do passarinho azul, o livro também detalha as intrigas e a relação de Evan com Jack Dorsey, Noah Green e Biz Stone (que recentemente lançou o seu livro sobre a empresa, Things a Little Bird Told Me, ainda sem tradução no Brasil), até o período em que Dick Costolo assume como CEO da empresa.

4) Google: Google, a biografia, Steven Levy

Escrita por Steven Levy, colaborador da revista americana Wired, Google, a biografia (Universo dos Livros; 260 páginas; 2012) remonta os acontecimentos por trás da transformação do Google na maior empresa de internet – e por consequência, a transformação da própria web e da forma que interagimos por meio dela. O livro-reportagem foi publicado em abril de 2011 nos EUA e é resultado de um trabalho de dois anos que o escritor passou convivendo com os funcionários do Google dentro do Googleplex – o complexo de prédios onde fica a sede do buscador, na cidade Mountain View, no Vale do Silício, Califórnia. Nesse período, Levy fez mais de 200 entrevistas e participou de diversas reuniões e encontros dentro da empresa. Mais do de contar passagens marcantes – por exemplo, como foi criado o mecanismo de buscas, o desenvolvimento do sistema de anúncios responsável pelo sucesso comercial, os ideais dos fundadores Larry Page e Sergey Brin –, Levy faz um retrato detalhado dos desafios que o Google sofreu nos seus primeiros 13 anos de existência e como lidou para resolvê-los.

5) Microsoft: Paul Allen: O Homem Por Trás do Mito, de Paul Allen

Um dos responsáveis pela criação da Microsoft, Paul Allen dá a sua versão da história da empresa que mudou a história da computação ao desenvolver sistemas como o DOS e o Windows. O foco, claro, é no período em que Allen esteve na empresa de Seattle ao lado de Bill Gates — e não faltam críticas ao homem mais rico do mundo, que, segundo Allen, tentou jogá-lo para escanteio durante o crescimento da Microsoft. É preciso descontar o fato de que o livro (Elsevier; 336 páginas; 2011) conta apenas um dos lados da história, mas ainda assim é uma boa recomendação para entender como a Microsoft chegou até aqui.