5coisas: melhores mentiras de 1º de abril - Link - Estadão

SÃO PAULO – Já virou tradição. Todo ano muitas das empresas de tecnologia e internet fazem as suas piadinhas de 1º de abril. Separamos as melhores. Confira:

Rumo ao Oscar. FOTO: Reprodução Rumo ao Oscar. FOTO: Reprodução

1) Netflix e frango

O site de streaming de filmes e séries de TV mais popular do mundo anunciou um novo filme, exclusivo, produzido – assim como House of Cards – pela própria Netflix: Rotisseria Frango. Essa maravilha, que tem tudo para concorrer ao próximo Oscar, tem 73 minutos de pura ação. Usuários do serviço no Brasil (não é mentira), no entanto, não poderão apreciar a obra, mas aqui abaixo há um trecho do clímax do longa:

A produção, que fica no ar até esta quarta-feira, está conquistando fãs ao redor do mundo:

i watched the rotisserie chicken netflix original series for 40 minutes before realizing it was april fools day— ian (@mysteryandshade) 1 abril 2014 “Eu assisti à Rotisseria Chicken produzido pela Netflix por 40 minutos antes de perceber que se tratava de uma piada de 1º de abril”

2) Óculos do Pirate Bay

“Primeiro nós abandonamos os rastreadores (trackers). Até nos livramos dos torrents. Então deixamos os servidores e fomos para a nuvem. Agora daremos o maior passo da nossa história.” Com essas frases de efeito (que relembram algumas mudanças do maior site de torrent do mundo), o Pirate Bay fez alguns milhares de piratas caírem na sua piada de 1º de abril: Virtual Bay, um óculos que permitirá que seu usuário tenha, no mínimo, uma experiência imersiva sobre tudo o que circula no site. Veja a explicação oficial: “Em cooperação com neurocientistas russos, israelenses e japoneses, estamos desenvolvendo um dispositivio que vai tomar toda a sua mente (…) Usando um simples plugin dentro do seu cérebro, você não apenas verá e ouvirá filmes, jogos ou o que quer que seja. Você vai ser capaz de viver dentro deles. Ser o personagem principal. Ditar uma história do jeito que você quiser.”

‘Trollando’ os piratas do torrent. FOTO: Reprodução ‘Trollando’ os piratas do torrent. FOTO: Reprodução

E teve gente que caiu. Em um dos comentários do post no blog do TPB, um sujeito esperto escreveu: “Por que eu sinto sarcasmo nisso? Especialmente com o novo Oculus Rift [comprado pelo Facebook recentemente] eu sinto que vocês estão tirando sarro deles. Eu espero que sim, porque se vocês forem realmente em frente com isso, eu terei de passar.”

3) Luvas da Samsung

Provando que os coreanos também são bons de piada, a Samsung anunciou hoje o lançamento de uma luva que entre outras coisas pode ser recarregada por energia solar, entende gestos para atender ligações, emitir sons de flatulência quando alguém puxar o dedo do usuário, e, claro, tira fotos. Com ela, você literalmente pode mandar alguém falar com a sua mão (essa piadinha é da Samsung, ok?). Sinta-se à vontade para conferir as imagens que ilustram as suas funcionalidades, são excelentes.

‘Fala com a minha mão’. FOTO: Reprodução ‘Fala com a minha mão’. FOTO: Reprodução

4) Óculos da SEGA

Sim, mais um óculos. A SEGA, dona do Dreamcast e do Mega Drive, anuncio em seu site o lançamento de um incrível óculos que permite ao usuário projetar sonhos em pixel e jogar Air Hockey (sem os discos).

Sonhando com o Sonic. FOTO: Reprodução Sonhando com o Sonic. FOTO: Reprodução

Nota: O Twitter também fez uma piadinha com um vestível, um capacete, para ser exato. Mas chega de vestíveis nessa lista, certo?

5) Gatos no LinkedIn

A rede social voltada para profissionais abriu uma seção em seu site específica para felinos profissionais.

“Identificamos a necessidade de conectar nossos membros da comunidade felina (…) O revolucionário Gatos Que Talvez Você Conheça (Cats You May Know) recomenda novos gatos com potencial – e permite que você se conecte a gatos que talvez já conheça (…) dando a oportunidade de se avaliarem, compartilhar suas habilidades únicas e se conectar também com humanos e outros gatos relevantes da sua raça.”