5coisas: não perca seus dados - Link - Estadão

Campanha ‘World Back Up Day 2013′ incentiva backup como dever para evitar dor de cabeça no futuro; veja as sugestões

SÃO PAULO – Dar um toque para fazer backup parece conselho antigo e óbvio, mas seja sincero: você anda cuidando bem dos seus dados? Onde estão os seus textos, seus arquivos de mp3, fotos e todos aqueles e-mails importantíssimos? Confia que seu computador, celular e notebook nunca vão te deixar na mão?

Até o fim do ano, 60 milhões de computadores irão falhar. Considerando que somente uma entre quatro pessoas salvam regularmente seus dados, imagine quanto conteúdo será perdido para sempre. É o alerta que faz a o site World Back Up Day 2013, que utiliza, desde 2011, o dia 31 de março com o março para lembrar as pessoas de tomarem cuidado com seus dados e arquivos.

Veja cinco dicas da campanha:

1. Utilize o backup do seu Windows ou Mac

O que está em seu computador precisa ser salvo em outro lugar. O conselho é utilizar um HD externo, mais confiável que mídias como o CD ou DVD. Esse processo de backup, que pode ser bem longo dependendo de quanto material você, pode ser auxiliado no Windows BackUp ou pelo Time Machine do Mac.

2. Mantenha uma cópia de tudo em outro endereço

A campanha World Backup não deixa nenhuma hipótese de lado. Em caso de um desastre natural (ou “ataque alienígena”, eles brincam) seu HD externo vai embora junto com seu computador. Por isso, uma dica é ter cópias de material importante guardadas em outros locais físicos – seja um banco ou data center de outra região.

3. Salve na nuvem

Serviços de nuvem como o Dropbox, Google Drive e o Microsoft Skydrive têm opções de serviço pagas com grande capacidade armazenamento e que podem funcionar como mais uma opção segura. Vale o investimento. Veja mais detalhe sobre cada serviço.

4. Salve suas atividades online

Quem concentra sua atividades em serviços online precisa de atenção redobrada. Imagina perder um trabalho importante no Google Docs ou mesmo todos os seus tweets? Com o Google Takeout, é simples fazer download de dados de qualquer serviço da empresa. Já o Twitter oferece o download do histórico como recurso. No Facebook, basta acessar “Configuração da Conta” e selecionar a opção “Baixe uma cópia dos seus dados do Facebook”.

5. O backup do backup

A dica final é sempre apostar em diversas opções. Faça o backup do backup, em diferentes plataformas, locais e serviços. Evite dor de cabeças. Quem já perdeu um Trabalho de Conclusão de Curso na véspera da entrega ou aquele acervo enorme de músicas sabe o tamanho do drama. O cuidado com os dados deve ser uma preocupação semanal de rotina.

Tem mais alguma dica? Comente!

