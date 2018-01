5coisas: para não esquecer de nada - Link - Estadão

Cinco aplicativos gratuitos para web e celular que ajudam a organizar e resolver tarefas pendentes

SÃO PAULO – Não tem jeito: todo mundo esquece tudo o tempo todo. Se você se enquadra na categoria das pessoas que precisam de lembretes e post-its por todo o canto, esta lista de aplicativos pode te ajudar.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Há muitas ferramentas gratuitas, para web e celular, que ajudam na organização de tarefas diárias, semanais e mensais – para não deixar nenhum compromisso importante passar.

Veja:

1. AnyDo: o serviço permite organizar e agendar tarefas para hoje, amanhã, para a semana e para ‘fazer mais tarde’. A ferramenta funciona em uma extensão para Chrome e também está disponível para Android e iOS.

2. Teletype. O aplicativo (que foi lançado como The Deadline) é útil para estabelecer e organizar tarefas em grupo, marcando os outros usuários e organizando os assuntos em hashtags. Ele envia e-mails de lembrete e é inteligente o suficiente para perceber quando você quer apenas simplesmente ignorar um compromisso que havia agendado.

3. Remember the milk. Este deve ser o gerenciador de tarefas mais flexível para web. Simples, ele permite que se adicione tarefas de maneira direta em várias plataformas. O aplicativo está disponível para iOS, Android e Blackberry, e há integração para o Gmail, Twitter, Outlook e até a Siri, do iOS. Há ainda uma série de integrações e versões alternativas feitas por terceiros.

4. Wunderlist. O gerenciador de tarefas roda em todas as plataformas – Mac, Windows,Linux, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, e Windows Phone – e também no browser. É possível organizar tarefas em grupo e notificar os participantes por e-mail.

5. Task Rabbit A graça deste é o visual. O app para iOS permite a configuração de tarefas simples e lembretes, como lista de compras, com um visual divertido. Para quem mora em São Francisco, nos EUA, ainda há a possibilidade de pedir coisas em casa na função “delivery”.‘

—-

+ Veja mais ‘5coisas ’