5coisas: projetos para apoiar ainda este ano - Link - Estadão

Separamos cinco projetos de crowdfunding que valem o apoio; as ideias foram expostas no Catarse, Kickstarter e Indiegogo

SÃO PAULO – O ano está quase acabando, mas ainda dá tempo de ajudar a colocar boas ideias em prática e, de quebra, conseguir um prêmio legal por isso. Tudo a apenas poucos cliques de distância.

Separamos abaixo cinco projetos de crowdfunding (entenda aqui) de três plataformas diferentes que valem o seu apoio. Assista aos vídeos, veja as descrições completas nos links e os brindes disponíveis aos colaboradores. Caso se interessar e quiser ir além destes cinco, navegue um pouco por outros projetos inscritos nestes sites: tem muita coisa boa por lá.

1. Verdade 12.528

O projeto visa financiar um documentário para explicar como a recém-instaurada Comissão da Verdade funciona, bem como o papel de cada um de seus integrantes. O objetivo é ser um registro histórico e também um manifesto frente às mortes, prisões e perseguições ocorridas no período da ditadura militar.

A quantia arrecadada será utilizada para a compra de equipamentos, financiamento de viagens para filmagem, animação e edição do filme. Caso bem-sucedido, será lançado no meio de 2013. Os prêmios aos colaboradores incluem agradecimento no site, cartaz do filme, camiseta, DVD do filme e outros. Leia mais aqui.

Plataforma: Catarse

Total arrecadado: R$ 12 mil de R$ 17 mil

Dias restantes: 12

2. Modelo Delta – Design Motriz

Dois designers amantes de bicicleta desejam oferecer aos também amantes de bicicleta um “porta-bike” bonito, funcional e prático. Pesquisando referências entre prateleiras nacionais e importadas, desenvolveram um modelo próprio que pode ser utilizado também para outros fins, com um design elegante e preço mais acessível.

Um dos prêmios aos colaboradores, a camiseta, é fruto de uma parceria com a Greentee – o que permitirá doações a crianças de comunidades do Rio de Janeiro. Outros prêmios incluem bottoms e a própria prateleira. Leia mais aqui.

Plataforma: Catarse

Total arrecadado: R$ 5 mil de R$ 9 mil

Dias restantes: 22

3. Alter Ego Bottle

Criada por uma empresa familiar canadense, Alter Ego é uma garrafa funcional e portátil que faz a filtragem imediata da água a ser tomada. A garrafa e o filtro podem ser vendidos separadamente ou juntos.

Além de ter como objetivo atender as necessidades das pessoas no dia a dia com a garrafa, a missão da empresa é enviar o produto a comunidades necessitadas pelo mundo que não possuem água potável, por meio de parcerias com ONGs como a Charity Water. Leia mais e veja como a garrafa funciona aqui.

Plataforma: Indiegogo

Total arrecadado: US$ 26 mil de US$ 45 mil

Dias restantes: 12

4. This is Congo

O filme tem por objetivo mostrar a violência na República Democrática do Congo, que se deve sobretudo às disputas sangrentas pela exploração de minerais e recursos naturais no país. No fim dos anos 90, as tensões descambaram no conflito mais sangrento do planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Após três anos de filmagem e pesquisa, os idealizadores querem finalizar e lançar o documentário que procurará analisar os custos humanos para a manutenção do mercado de consumo atual, sob os olhares do povo local. Leia mais aqui.

Plataforma: Kickstarter

Total arrecadado: US$ 6 mil de US$ 30 mil

Dias restantes: 8

5. Word Up Community Bookshop

O projeto Word Up, realizado por voluntários, consiste em um espaço para leitura e produção de arte localizado em Washington Heights, em Nova York. Após um ano de funcionamento e o fim do contrato no atual espaço, o projeto precisa de um novo local para continuar suas atividades.

A iniciativa visa atender a pessoas de todas as idades, proporcionando atividades culturais à diversa comunidade local. Os prêmios aos colaboradores incluem mochilas, livros, participação em eventos no local e obras de arte como graffitis produzidos por membros da comunidade. Leia mais sobre o projeto aqui.

Plataforma: Indiegogo

Total arrecadado: US$ 50 mil de US$ 60 mil

Dias restantes: 6