5coisas: proteja seu celular de ladrões - Link - Estadão

SÃO PAULO – Roubo, furto e perda de celulares, tablets e outros dispositivos têm se tornado cada vez mais comuns, e pode dar uma grande dor de cabeça, devido à grande quantidade de informações armazenadas nesses aparelhinhos.

Talvez não seja possível evitar o roubo por completo, mas abaixo listamos alguns apps que podem te ajudar tanto na hora de prevenir, como soltar uma sirene quando o espertinho tentar desbloquear com a senha errada, quanto para remediar, como enviar fotos da pessoa e informações de geolocalização para o seu e-mail.

É bom lembrar que cada sistema operacional, já possui a sua própria ferramenta para localização, bloqueio e limpeza de um celular pela nuvem. Para os aparehos Apple, existe o Buscar meu iPhone, que deve ser baixado pela App Store; além disso, é preciso fazer a configuração de todo o sistema pelo iCloud. Os celular Android, contam com o app Gerenciador de Dispositivos Android. E para Windows Phone, os usuários podem acessar a página do Windows Phone, entrar na sua conta e usar os recursos.

1. IGotYa

App disponível anteriormente para iPhone mediante jailbreak (o app pode ser encontrado na loja Cydia), agora também para Android é um dos mais populares no Brasil. Seu funcionamento é simples e eficaz: a cada tentativa de desbloquear a tela do aparelho, o celular tira uma foto do ladrão, a localização e envia os dados para o e-mail da vítima do roubo. Existe a possibilidade ainda de configurar o celular para ligar para um outro telefone seu para que o ladrão “seja obrigado” a falar com você, após errar várias vezes o código.

Para configurar o app, basta incluir sua conta de e-mail. Para iOS, o aplicativo ainda pode ser configurado para exigir senha toda vez que alguém tentar desligar o celular. Esse é o recurso que, talvez, torne o IGotYa tão atraente, já que o maior problema das vítimas é de não conseguir localizar seu dispositivo após o roubo porque o ladrão o desligou.

(Há também um app semelhante chamado GotYa, mais caro, disponível apenas para Android)

2. Pega Ladrão

O app também é para Android e busca evitar roubos, mas a estratégia e bem diferente e mais “escandalosa” do que o anterior: quando alguém tentar desbloquear o celular enquanto o aplicativo estiver ativado, ele vai soar um alarme, disparando uma sirene da polícia, vibrando e fazendo a tela piscar.

O usuário pode configurar o volume do alarme e seu tempo de duração. O alarme também pode ser acionado por sensor de movimentos.

3. iLost Finder

Para iOS, o aplicativo instalado em seu iPhone ou iPad tira uma foto silenciosa mediante uma tentiva de desbloqueio com a senha errada, enviando-a ao seu e-mail. Você pode configurar o número de tentativas permitidas antes de a imagem ser captada e escolher salvar ou não a foto na galeria.

Além disso, o app pode mostrar na tela um aviso pedindo que o celular seja devolvido, ou mostrar um número alternativo ou endereço para que a pessoa entre em contato com você – o que pode ajudar, mas pode não ser muito seguro.

4. GadgetTrak

Disponível para Windows, Mac, BlackBerry, Android e iOS, o serviço permite localizar pela web dispositivos perdidos ou roubados. Com ele, é possível receber atualizações constantes sobre o paradeiro de seu aparelho, incluindo fotos do lugar em que ele se encontra.

Após a instalar o app, o usuário deve cadastrar o hardware no site da empresa. Em caso de sumiço ou roubo do dispositivo, é só notificar o site para que ele comece a ser rastreado. O aplicativo também envia notificações discretas por ‘push’ incentivando a pessoa a chegar mais perto para uma boa foto e iniciando o monitoramento.

As informações e fotos são enviadas para o e-mail informado no momento do cadastro.

5. Prey

Para iOS e Android, o aplicativo mostra a localização do dispositivo no mapa, tira fotos (mas apenas se o app for aberto) e faz soar um alarme de segurança.

Quando o app é ativado, envia relatórios periódicos para o seu e-mail com a localização aproximada do aparelho e imagens capturadas. O Prey também pode ser cadastrado no Macbook ou PC com a mesma conta de e-mail.

*Atualizado em 28/5/2014 para acrescentar IGotYa, e os sistemas de Apple (Buscar meu iPhone), Android (Gerenciador de Dispositivos) e Windows Phone (Localizar meu telefone).