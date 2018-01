5coisas: rádios online - Link - Estadão

Conheça cinco apps de rádio online ideais para quem está atrás de ouvir o que gosta ou descobrir o que pode vir a gostar

SÃO PAULO – Aqui vai um 5coisas ideal para quem (1) não consegue dar dois passos na rua sem escutar música, (2) está cansado de ouvir as de sempre e (3) não vê grandes problemas em gastar uma quantidade razoável de dados do celular (ou de estourar o plano e seguir online com velocidade baixa). Abaixo há uma lista com aplicativos gratuitos – todos disponíveis para browser também – de rádios online.

Em tempos de serviços de streaming como Grooveshark, Soundcloud e Spotify (que nem funciona por aqui ainda), rádios online caem na graça de quem está despretensiosamente em busca de novidades. O maior exemplo disso é a Pandora, muito popular nos Estados Unidos, que acabou de contabilizar uma receita de US$ 274 milhões neste ano, emprega 530 funcionários e tem mais de 100 milhões de usuários. O serviço ainda não está disponível no Brasil, mas é possível contornar a situação com opções como as abaixo.

Os aplicativos, em geral, gastam uma quantidade razoável de dados (use apps como Stats Free, Onavo Count, My Data Manger e Traffic Monitor para não perder a conta) e, em menor grau, de bateria. A dica é, se só for possível escutar a rádio pelo celular, tente acessar os apps estando conectado a uma rede Wi-Fi e carregando a bateria. Confira:

RAD.IO

O visual do aplicativo é bonito e bem fácil de usar (o que contrasta com a sua página web, que não é tão agradável). Há opções de busca por gênero, país, idioma ou palavras-chave como “carnaval”, além de estações com base próxima ao local que o usuário está. É possível compartilhar a estação da rádio que está escutando e destacar como favorita (o que, apesar de tudo ficar guardado no histórico do app, ajuda a encontrá-la mais tarde). O usuário, se quiser, pode ainda comprar a faixa que está escutando pela Amazon selecionando apenas um botão. O widget para Android é bem útil e não ocupa muito espaço. Por fim, a lista de podcasts é bem ampla, mas não há divisão por gênero, o que torna tudo um pouco confuso e difícil de encontrar algo interessante. (Android / iOS / Web)

8TRACKS

Esse é um pouco diferente dos serviços de rádio comuns. Aqui, as “estações” são listas elaboradas pelos usuários, o que faz do 8tracks algo bem próximo do que é hoje o Grooveshark e o Soundcloud, por exemplo. Mas garanto que esse vale a pena. O grande diferencial é o modelo de buscas. Este é feito por palavras-chave e vão de gênero musical até tags de humor, como “sad” (triste), ou por categoria “covers”, ou ainda para a atividade do usuário no momento como “running” (correndo) ou “work” (trabalho). A melhor parte dessa história, é que o usuário pode ir “somando” tags até encontrar uma lista reduzida de rádios que o atenda (“jazz” + “calmo” + “trabalho” + “instrumental”, por exemplo). Os “mixes”, como são chamados, por serem definidos por usuários diversos garantem uma ótima oportunidade de conhecer bandas e estilos novos. Entrar com login (pode ser o do Facebook) é opcional. A vantagem de ter a conta no app é a possibilidade de gravar as faixas que você favoritou ou os feeds de mixtapes que preferir. O widget é estiloso, simples e pouco espaçoso. (Android / iOS / Windows Phone / Web)

TUNEIN

O sistema de busca é tão bom quanto o do Rad.io, mas com um pouco mais de variedade de filtros de categorias. A lista de rádios é imensa, assim como a de podcasts e, o ponto positivo, é que tudo é muito bem organizado. As listas dos países, na maioria, são separadas por Estado e, se quiser, até cidade). Falando em podcasts, vou furar a regra do 5coisas e sugerir um app a mais, este específico de podcasts. Trata-se do Stitcher, que tem alguns bem interessantes e divertidos, como o “Stuff to blow your mind” e “Freaknomics” e outros informativos mais tradicionais como o da NPR. Vale conferir. TuneIn (Android / iOS / Windows Phone / Web) e Stitcher (Android / iOS / Web).

AUPEO!

Como diferencial, este aqui se destaca pelo visual, talvez um dos mais bonitos desta lista, e bem intuitivo. No Aupeo, a busca é feita por gênero ou por “disposição” (calmo, melancólico, feliz, relaxante, divertido, dançante, dramático). É o único destes sem widget. (Android / iOS / Windows Phone / Web)

XIIALIVE

Tem uma visual quase tão bonito quanto o do Aupeo (veja o equalizador manual deles, é incrível), mas é um pouco confuso de mudar de uma rádio para outra da lista. Grava histórico, tem favoritos, e assim como as outras permite selecionar uma estação como despertador. (Android / Web)

