5coisas: tumblrs de GIFs - Link - Estadão

SÃO PAULO – Quem nunca riu de um desses tumblrs de GIF ou já pegou seu colega de trabalho passando páginas e páginas desses sites durante o expediente? Os GIFs tomaram conta da internet durante esses 25 anos de histórias e tumblrs com esse formato de imagem aproveitam o bom momento.

Cerca de 50% dos blogs da plataforma, que cresceu 680% no Brasil em 2011, contém algum tipo de conteúdo humorístico. Nesse cenário, os GIFs aparecem como um dos principais protagonistas, ilustrando situações corriqueiras da vida cotidiana, com aquela pitadinha infame, é claro.

O “Como eu me sinto quando”, do publicitário Marcelo Cidral, é o terceiro mais acessado de todo o mundo e, consequentemente, o maior do país, com uma média de 13 milhões de visualizações de páginas por mês.

Veja a seguir alguns dos tumblrs de GIF nacionais e internacionais que fizeram sucesso e se tornaram virais, gerando cliques, reblogues e risadas:

Como eu me sinto quando

…chego na balada e não quero dar oi pras pessoas

#Whatshouldwecallme

When I go to kill a bug but then it starts flying

How do I put this gently?

When I play it cool

Jornalices

Quando fico sozinho na redação

Publicidade de Criação

Indo embora da agência na sexta antes que alguém me peça pra fazer hora extra

