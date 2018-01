6 de abril - Link - Estadão

O Twitter lançou uma nova versão da sua homepage e acabou causando problemas para usuários que não conseguiram mais acessar o site na manhã de quarta-feira.

Leilão do dia. A famosa rede de videolocadoras norte-americana, Blockbuster — em processo de falência desde o ano passado — foi leiloada por US$ 320 milhões. A Dish Networks, empresa de transmissão de TV via satélite, comprou a rede, incluindo suas dívidas e seu acervo de filmes, e pode transformar a Blockbuster em um concorrente pesado da Netflix no mercado de vídeos por streaming.

Mapa do dia. A agência digital britânica iCrossing fez um mapa com dados dos 20 países que mais usam o Facebook. O Brasil aparece em 12º, com 13,4 milhões de membros.

Investimento do dia. O site de compras coletivas Living Social anunciou ter levantado US$ 400 milhões em investimentos.

Aprovação do dia. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou depois de 6 anos a compra da empresa de banda larga Ajato pela Telefônica.

Número do dia. Estimativa do Deutsche Bank afirma que o tablet Xoom da Motorola teria vendido 100 mil unidades desde o lançamento em fevereiro, considerado pouco perto dos números de vendas do iPad 2, mas número igual ao mercado de tablets brasileiro em 2010. A Motorola promete novidades sobre Xoom para o Brasil no próximo dia 12.

Expectativa de crescimento do dia. O terremoto do Japão aumentou os custos de produção de microprocessadores e com isso a empresa de pesquisa IHS Suppli já estima que a receita com venda de chips deve aumentar 7% em 2011.

Parceria do dia. A Microsoft e a Toyota anunciaram parceria para desenvolver serviços online para carros.

Investigação do dia. Procuradores dos Estados Unidos querem investigar se aplicativos de celular estão coletando dados pessoais dos usuários sem consentimento e devem pedir explicações ao Google e à Apple.

Vazamento do dia. Uma versão de testes do aplicativo Google Music para Android vazou na internet e deu pistas sobre o possível lançamento do Google. O serviço permite ouvir músicas por streaming, isto é, pela internet, sem precisar baixá-las no aparelho.

Incentivo fiscal do dia. O Twitter ganhou um incentivo fiscal da cidade de São Francisco para instalar seus escritórios no centro da cidade. Se aceitar, a empresa estará isenta de pagar o imposto da cidade por seis anos.

Presentão do dia. Os senadores vão ganhar um iPhone 4 e um chip para iPad de graça de acordo com o jornal Correio Braziliense.

Não-é-comigo do dia. A Nintendo negou, segundo o The Telegraph, que milhares de pessoas no Reino Unido estejam pedindo a devolução do console portátil Nintendo 3DS depois de se sentirem mal pelo efeito de três dimensões de sua tela.

Quero-ser-o-Facebook do dia. A rede social LinkedIn, voltada para contatos profissionais, anunciou uma nova plataforma para permitir o uso de aplicações do site em outras páginas na internet. Da mesma forma que o Facebook, sites poderão incluir botão de recomendação e uma caixa de atividades.

Mudança no YouTube do dia. O YouTube está planejando uma grande mudança no site que envolve o investimento de US$ 100 milhões, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal. Segundo o jornal, o Google quer melhorar e dar mais ênfase aos “canais” dos usuários, dividindo-os por categorias, que teriam programação diária com novos vídeos de qualidade profissional. Também nesta quarta, o site mudou o seu sistema de buscas de vídeos e incluiu uma opção para filtrar os resultados.

Mais segurança do dia. O Foursquare anunciou que todos os check-ins realizados no serviço de geolocalização serão criptografados, usando o protocolo de segurança HTTPS como padrão, em uma medida para melhorar a segurança.