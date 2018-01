6 de março - Link - Estadão

Só a América Latina representou entre 2% e 3% da receita global do Google de US$ 29,3 bilhões no ano balanço do ano passado. “O Brasil está a caminho de se tornar o nosso sexto maior mercado”, disse. O Google tem aproximadamente 500 funcionários na América Latina e recentemente abriu novos escritórios em Santiago, no Chile, em Bogotá, na Colômbia, e em Lima, no Peru.

Supervalorização do dia: Não é a toa que muitos acham que estamos prestes a ver uma nova bolha surgir e explodir com a valorização das empresas de internet. Na quinta-feira, uma firma de investimentos comprou US$2,5 milhões de ações do Facebook, em um acordo que aumentou o valor da companhia para US$65 bilhões de dólares. Além disso, um grupo de investidores considerou que o Twitter, que ainda nem tem modelo de negócios definido, vale US$ 7,7 bilhões. É mais que o dobro do seu valor de mercado em dezembro do ano passado. Ploc?

Montagem com Steve Jobs do dia:

Timelapse do dia: O cineasta James Knott programou sua câmera para filmar meio segundo de cada 10 minutos que se passavam, durante pacientes três meses, para conseguir captar o momento que a uva seca completamente e se transforma em passa. Depois, ele pegou as 90 horais totais e, para sorte da nossa preguiça, compactou em 30 segundos. A dica é do Gizmodo:

Infográfico sobre cães e internet do dia: Inclusão digital é mesmo para todos, vide uma pesquisa feita nos EUA que constatou que 14% das pessoas têm um perfil no Facebook para seus cachorros. No YouTube, então, os donos paparicam ainda mais os bichos de estimação: 27% dos entrevistados disseram ter uma conta no site para eles. Eu sei, o Link tem o Nhom e tudo mais, mas isso está ficando um pouco estranho e obsessivo demais, não? Esse infográfico detalha os dados: