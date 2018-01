6 melhores aplicativos de listas para se organizar - Link - Estadão

SÃO PAULO – Se você abriu esse post, é certo que, assim como a maior parte dos meros mortais, tem dificuldades em assumir uma rotina disciplinada, cumprir suas tarefas e atingir objetivos futuros que requerem esforços diários – seja estar em forma para o próximo verão ou aprender um novo idioma.

Apesar de estarem cheios de coisas que mais atrapalham do que ajudam na realização dessas tarefas – como redes sociais e jogos –, a saída para a sua organização pessoal pode estar no seu celular, tablet ou computador.

Abaixo, listamos os melhores aplicativos para listar tarefas e deixá-las bem visíveis todos os dias. A dica é: ao usar o celular pela manhã, abra um desses apps e nenhum outro que possa te levar para o lado negro da força. Boa sorte.

Google Keep (PC/Android/Windows Phone)

Criado pelo Google, o Keep é um excelente aplicativo de notas (texto e/ou imagem) e listas. As possibilidades do app dependem apenas da sua criatividade. Algumas dicas são: criar listas separadas (inclusive com cores diferentes) para contas para pagar no mês (com a data de vencimento), tarefas diárias (como ‘Buscar filho na escola às 12h30′, ‘Comprar pão’, ‘Dar banho no cachorro’), objetivos maiores (‘Começar aula de violão’, ‘Ir 7 dias seguidos na academia’, ‘Correr 5 km’), filmes para assistir e livros para ler (ou ainda listar todos os que já viu, com as suas impressões sobre eles, para não esquecer), entre outras. Ele sincroniza automaticamente entre diferentes dispositivos e a versão para web. Para usuários de iPhone ou iPad, há uma saída: basta abrir o Google Keep por algum navegador.

Wunderlist (Android/iOS/Windows Phone/PC/Mac)

Um dos conselhos mais ditos no esporte é o famoso “joga simples e não inventa”. É o que faz o Wunderlist. Com visual claro e intuitivo, esse app permite a criação de diversas listas de tarefas separadas por categorias livres, que podem ser, por exemplo, “Casa”, “Trabalho”, “Faculdade” (tarefas diárias a serem cumpridas em cada ambiente), “Fitness” (liste metas diárias, como ‘Ir trabalhar de bicicleta’, ‘Malhar por 1h30′), “Filmes” (com títulos que deseja ver e mantendo os que já viu), “Casal” (coisas a serem feitas a dois). Esta última, inclusive, poderia ser compartilhada com outra pessoa, que teria acesso à mesma lista e poderia acrescentar ou marcar uma tarefa como feita. A maior vantagem deste app é o fato de estar disponível para praticamente todas as plataformas existentes e garantir que a maior parte das funções seja acessível gratuitamente.

Any.do (PC/Android/iOS)

Os pontos altos do app é poder dividir as tarefas por prazo (hoje, amanhã, algum dia), pastas ou categorias (pessoais, trabalho, compras ou outras), incluindo lembretes (que podem diários, semanais, mensais ou anuais). Tudo isso com um visual muito bonito e limpo – embora não tão simples quanto poderia ser ou ainda com recursos quebrados nos apps.

Todoist (PC/Android/iOS/Mac)

A sincronização entre web e apps móveis é eficiente, e a divisão de “Projetos” (que podem ser pessoais, de trabalho ou ainda “recados”, “compras”, “filmes para assistir”, etc) e as tarefas ajuda na organização. Os projetos permitem a visualização de quais já foram concluídos, enquanto o mesmo não acontece com as tarefas (que desaparecem). Um recurso interessante é o de poder determinar o nível de prioridade para cada tarefa (depois é possível visualizá-los separadamente de acordo com o nível). O maior problema do Todoist, no entanto, é o fato de cobrar assinatura premium para tarefas básicas como a inclusão de etiquetas (tags), notas (nas tarefas), e alertas para a realização de tarefas.

Remember the Milk (PC/Android/iOS/BlackBerry)

De todos os serviços já citados aqui, este talvez seja o com visual mais quadradão (principalmente a versão para web). Além das aparências, que pode gerar alguma dificuldade de uso, o ‘lembre do leite’ tem tudo o que um serviço de tarefas pode oferecer. E a melhor parte é que é tudo gratuito.

HabitRPG (PC/Android/iOS)

Esse tem uma proposta uma pouco diferente. Ele foge da regra de ser um app de tarefas (to-do) convencional e convida o usuário a “jogar”. Literalmente. É um app que gamifica sua vida diária. Nele, você ganha um avatar (típico dos games clássicos de RPG) e deve cumprir tarefas para ganhar moedas e recompensas (como poder ver uma série). Cada tarefa não realizada, no entanto, representará danos à vida do personagem. O resumo da história é: para sobreviver, não procrastine.