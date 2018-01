60 milhões para o Vale do Silício russo - Link - Estadão

O governo da Rússia afirmou que destinará 85 milhões de rublos (quase 5 milhões de reais) nos próximos três anos à criação do Vale do Silício russo, informou o coordenador do projeto, Victor Vekselberg, na sessão inaugural do comitê científico.

O valor supera o anunciado em agosto pelo mesmo ministério, de 54 milhões. O centro será construído na região de Skólkovo, a oeste de Moscou. O Vale do Silício russo, como é conhecido o projeto da cidade de Skólkovo, tem raízes em um plano de profunda modernização econômica e industrial da Rússia lançado em novembro de 2009 pelo presidente Dmitri Medvedev.

O projeto é financiado por medidas do governo e da iniciativa privada, e deve levar entre três e sete anos para ser construído, empregando entre 30 e 40 mil especialistas. O Kremlin ambiciona levar para a região as maiores empresas do país, além de premiados cientistas.

O centro tecnológico vai englobar projetos em tecnologias nucleares, espaciais, médicas, energéticas e da computação.

(com informações da EFE)