67 apps para você ter no seu Android; segundo o Google - Link - Estadão

SÃO PAULO – Muita gente não sabe, mas todo ano o Google escolhe os apps do ano para o Android. É uma tradição recente, que costumava contemplar entre 10 e 15 apps. Em 2014, a empresa resolveu inovar: foram nada menos que 67 apps selecionados pela empresa como recomendáveis para você ter no seu Android.

Sim, a gente sabe que tem muito smartphone por aí que não teria espaço para guardar todos os apps. E a lista obviamente não inclui a categoria dos games, que por si só também já merece seu lugar à parte. Entre os escolhidos, tem alguns apps bastante conhecidos, como o Uber, o Shazam (que reconhece músicas), o Teclado SwiftKey, a versão mobile do BuzzFeed e o Secret.

Outros nomes que merecem destaque são o TED, app que reúne as palestras do famoso evento, o Ultimate Guitar Tabs, um buscador de cifras de violão e guitarra, o Telegram, um app de mensagens que foi o substituto do WhatsApp pra muita gente, e versões mobile de sites de notícias como o NY Times, a The Economist e a CNN.

Veja a lista completa aqui. Vale comentar ainda que boa parte dos apps é gratuito, o que é sempre de boa ajuda.