7 de abril - Link - Estadão

Um estudo da consultoria Gartner faz uma previsão otimista para o Google, afirmando que o sistema Android será a principal plataforma de smartphones ao fim deste ano e que ditará o crescimento do mercado de telefones para acessar serviços online. E a Nokia, líder de vendas de aparelhos, foi rebaixada na classificação de risco da agência Moody’s. A fabricante HTC, por sua vez, ultrapassou a Nokia em capitalização de mercado. As ações da empresa, que vende apenas modelos de celulares mais caros, chegaram a valer US$ 33,4 bilhões, enquanto as da Nokia ficaram com US$ 33 bilhões. E um outro grupo de análises prevê que as vendas de celulares com câmeras neste ano vão passar pela primeira vez a quantidade de 1 bilhão de unidades.

Rumor do dia. O YouTube está planejando uma grande mudança no site que envolve canais com transmissão ao vivo e um investimento de US$ 100 milhões, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal.

Uso das redes sociais do dia. O projeto dos EUA de modificar o sistema de alertas sobre ataques terroristas envolve o uso de mensagens publicadas no Twitter e no Facebook de acordo com a agência Associated Press que obteve uma cópia do documento do projeto.

Anúncio do Facebook do dia. Mark Zuckerberg & cia. reuniram a imprensa para um anúncio um tanto diferente. A empresa vai abrir os servidores por trás da rede social para desenvolvedores dispostos a ajudar a empresa a criar uma infraestrutura mais econômica.

Remoção de conteúdo do dia. O aplicativo de música Grooveshark foi removido da loja de aplicativos para Android, a Android Market, acusado de violar os termos de uso.

Detenção do dia. A Microsoft anunciou que um de seus gerentes na Líbia estava sido detido no país desde o dia 19, por razões ainda desconhecidas.

Investimento do Google do dia. O buscador resolveu destinar US$ 5 milhões para um projeto de energia solar instalado nas proximidades de Berlim (Alemanha).

Posicionamento do Google do dia. O responsável pelo desenvolvimento do Android no Google, Andy Rubin, negou que a empresa esteja tornando o sistema cada vez mais fechado.

Aniversariante do dia. Linux, 20 anos.

(Clique na imagem para ampliá-la.)

Novidade do Gmail do dia. O Google anunciou pequenas mudanças no Gmail. Entre elas está a possibilidade de desativar a gravação automática de endereços de e-mails na lista de contatos, algo que pode ajudar a não esquecer os e-mails das pessoas com as quais os usuários se comunicaram uma vez, mas ao mesmo tempo também salva endereços de e-mails indesejados.

Cálculo do dia I. O Ministério das Comunicações calcula que com uma redução de impostos os preços dos tablets produzidos no Brasil poderiam cair 31%. Atualmente o iPad custa a partir de R$ 1.400 no Brasil e o Samsung Galaxy Tab, pode ser encontrado custando a partir de R$ 1.500.

Cálculo do dia II. De acordo com cientistas da Universidade de San Diego (EUA), os servidores do mundo todo processam cerca de 9,57 zettabytes por ano, isto é, em torno de 9.570.000.000.000.000 bytes.

Nunca-é-tarde-para-lançar-um-aplicativo do dia. A rede social dedicada a contatos profissionais LinkedIn fez sua estreia no mundo de aplicativos para Android. Uma versão de testes estava disponível desde dezembro. de testes.

Infográfico do dia. O mapa da internet.

(Clique na imagem para ampliá-la)