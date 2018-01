75 mil arquivos de vídeos e imagens em domínio público - Link - Estadão

A Pond5, site que comercializa imagens, áudios e vídeos, colocou no ar um projeto que deixa à disposição ao menos 75 mil arquivos sob domínio público. A seleção representa menos de 1% do acervo, mas conta com pérolas da história audiovisual do mundo, como trechos do filme Viagem à Lua (1902), de George Meliés; imagens das Grandes Guerras e discursos de personalidades como Winston Churchill e John Kennedy.

Segundo a empresa, a coleção tem 5 mil vídeos inéditos, digitalizados pela Biblioteca Nacional dos EUA, em Washington D.C. “Por muitos anos, todo esse conteúdo incrível de domínio público esteve trancado e inacessível ao produtor de conteúdo”, disse o cofundador do Pond5, Tom Bennett.

A Pond5 é lider no segmento de banco de vídeos (com 3,3 milhões) e tem como concorrentes os sites Shutterstock (com 2,4 milhões de vídeos), Getty Images (1,7 milhões) e Videohive (127 mil). Além deles, há iniciativas de bancos de imagens e vídeos em domínio público ou licença livre (Creative Commons) como o Archive.org, Wikimedia Commons e sob o projeto The Commons, do Flickr.

O acervo livre do Pond5 pode ser acessado em pond5.com/pt/free.