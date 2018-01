77;8 milhões acessam a internet no País - Link - Estadão

Em relação ao segundo semestre do ano passado, aumento foi de 5,5%; 87% dos usuários ativos acessam redes sociais

SÃO PAULO – O número de pessoas com acesso à internet no Brasil cresceu 5,5% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 77,8 milhões de habitante, segundo dados do Ibope Nielsen Online.

Na comparação com o segundo trimestre de 2009, o salto foi quase quatro vezes maior, de 20%.

Em agosto apenas, foram contabilizados 45,4 milhões de internautas ativos no trabalho ou em domicílios, aumento de 9,2% ano a ano. O tempo de acesso à internet também cresceu no mês passado, em 6,4% sobre julho, para 69 horas por pessoa.

De acordo com o Ibope, o maior volume de acessos foi proveniente de domicílios, com alta de 14,4% em agosto sobre um ano antes, somando 37 milhões de usuários.

Os sites de Educação e Carreiras responderam pelo maior número de acessos únicos no mês passado, avançando 9,1% (25,8 milhões de usuários) ante julho, seguido por aqueles de Ocasiões Especiais, com expansão de 8,3%.

Brasil social. A categoria de Comunidades, que engloba os sites de redes sociais, alcançou 39,3 milhões de usuários em agosto, o que equivale a 87% dos internautas ativos.

No último mês, o Facebook somou 30,9 milhões de usuários únicos, superando o Orkut, com 29 milhões. Já o Twitter marcou 14,2 milhões de internautas.

O crescimento do Facebook no País motivou a empresa iniciar uma operação local no Brasil este ano. A empresa contratou o ex-vice presidente para a América Latina do Google Alexandre Hohagen para expandir seus negócios na região.

O Ibope apurou ainda que, em agosto, o tempo gasto por usuários brasileiros em redes sociais foi de 7 horas e 14 minutos, em média.

