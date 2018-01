8 de fevereiro - Link - Estadão

A liberação do dia: O acesso ao blog de Yoani Sánchez foi liberado para usuários de Cuba. Aparentemente, o governo da ilha parou de bloquear o famoso Generación Y, que publica críticas ao governo comunista. Desde 2008, os cubanos não conseguem acessar a página. “Na longa escuridão da censura foi aberto um pequeno buraco. Meu blog Generación Y veio à tona novamente”, disse Sanchez por seu Twitter.

A homenagem do dia: O Google homenageou Júlio Verne, pai da ficção científica moderna, com um novo doodle. O logo comemora o nascimento, há 183 anos, do autor frânces com uma versão interativa do submarino Nautilus.

A negação de rumor do dia: A Positivo Informática distribuiu um comunicado ao mercado alegando que não há negociação alguma para a venda do controle da empresa. Segundo a companhia, que está com suas ações em alta, as especulações a respeito de troca do acionista majoritário “não têm qualquer fundamento, uma vez que inexiste negociação em curso”.

A atualização do Kindle do dia: O Kindle lançou a numeração de páginas em seus livros digitais. Agora, os usuários poderão optar pelos “números de localização” usados até agora pela Amazon, ou pela numeração, que pode coincidir com as páginas da edição impressa. Em seu blog no Link, David Pogue fala de como a novidade vem em boa hora, mas pode gerar outros problemas para os leitores digitais.

Aplicativo do Google do dia: O Google Tradutor chegou à App Store com duas funções de voz: você fala e o app traduz e você escuta suas traduções.

Proposta de veto do dia: Segundo o jornal El País, o presidente americano Barack Obama quer que os governos tenham poder de veto no processo de criação de novos domínios na rede. A proposta – não oficial de sua administração – mudaria o funcionamento do órgão que regula o assunto, a ICANN.

Queda de internet do dia: O Ministério Público do Acre vai investigar as constantes interrupções no serviço de internet que têm ocorrido no Estado. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as causas das falhas que causaram as pelo menos três quedas da conexão na semana passada.

A vitória do Bing do dia: AMicrosoft pode ou não estar roubando os resultados do Google, mas que o Bing está crescendo ele está. Os mecanismos de busca baseados no Bing cresceram 6,5%, enquanto o Google teve queda de 2%. Agora, o gigante das buscas é responsável por 68% das buscas enquanto a Microsoft ficam com 27,5% do mercado.

Infográfico do dia: Os sete tipos de donos de iPhone.