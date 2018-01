80% dos lares brasileiros conectados até 2015 - Link - Estadão

Outra previsão é de que 100% dos usuários de internet usem redes sociais até 2014

SÃO PAULO – Até 2015, 80% dos lares brasileiros poderá dispor de internet, de acordo com o CGI.br (Comitê Gestor da Internet).

Atualmente, apenas 27% dos lares estão conectados, segundo o Comitê. O total de residências que tem computador é de 35%.

—-

“Entre os fatores que poderão ajudar a massificar as conexões são o triunfo de projetos como o Programa Nacional de Banda Larga, a ascensão social e ainda a criação de novos planos de acesso para incluir a população”, disse o conselheiro do CGI.br, Demi Getschko, na abertura do I Fórum de Internet no Brasil.

Sobre o envolvimento com redes sociais, a previsão é de que 100% dos usuários brasileiros de internet estejam nelas em 2014 (comparado com 67% hoje).

Getschko ressaltou também a necessidade de se criar “medidas preventivas que previnam que os usuários fiquem totalmente nus perante as empresas de internet, que conhecem os hábitos de navegação, ao mesmo tempo em que não se comprometa a liberdade de uso”.

O I Fórum da Internet no Brasil acontece em São Paulo até esta sexta, 14. Participam dele membros da sociedade civil, representantes do governo, reguladores de internet e usuários comuns.