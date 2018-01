9 de fevereiro - Link - Estadão

O lançamento de tablet do dia: O TouchPad é a nova aposta da HP, anunciado nesta quarta-feira e carregando a marca da recém-comprada Palm. O aparelho já era motivo de especulações há algumas semanas, e surpreendeu por utilizar o sistema operacional da Palm, o WebOS, em um momento em que a competição corre atrás do Android para fazer frente ao iPad.

O tablet que ninguém quer saber do dia: A Dell anunciou que vai lançar um novo modelo de tablets, voltado para o mercado empresarial e rodando o Windows 7. Além do sistema operacional da Microsoft, o tablet deve contar com tela de 10 polegadas. A HP também lançou um tablet com Windows 7 no final do ano passo, mas o aparelho fracassou em vendas.

Imagem do dia: As maiores causas de morte do Mario.