91% dos internautas já conhecem o Twitter; diz pesquisa - Link - Estadão

Depois do hype, do boom e de manuais e apostilas explicativas, parece que o Twitter entrou para a agenda definitiva dos internautas no Brasil. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto QualiBest apontou que 91% dos internautas brasileiros já conhecem ou ouviram falar do Twitter.

34% dos entrevistados já têm perfil na rede social. Segundo a pesquisa, os brasileiros entraram para o site principalmente para manter contato com amigos e receber informações com agilidade.

Os internautas brasileiros, em média, usam o Twitter três vezes por semana e costumam navegar por 40 minutos. Embora a maioria dos acessos aconteça à noite (entre 18h e 0h), mais da metade (58%) dos entrevistados disseram ter permissão para se conectar ao Twitter durante o horário de trabalho.

Mais: 46% dos usuários participam de promoções na rede social, e 6% dos brasileiros acreditam que o Twitter é um serviço que “veio para ficar”.