A Adobe estará no iPad - Link - Estadão

A Apple pode ter banido o Flash de seus aparelhos, mas a Adobe ainda não abandonou de vez a empresa de Steve Jobs.

A cartada da Adobe para se manter nos aparelhos da Apple foi anunciada nesta terça-feira, 1: a empresa dona do Flash desenvolveu uma nova tecnologia que vai permitir a criação de aplicativos para o iPad usando o InDesign, software da Adobe.

Para esta nova função do InDesign, a Adobe trabalhou com a Conde Nast, gigante do mercado editorial que publica a Wired. “Nossa parceria com a Adobe permitiu que nós repensássemos e reconstruíssemos uma revista impressa em uma incrível experiência de revistas digitais no iPad”, disse Thomas J. Wallace, diretor editorial da Conde Nast, em um comunicado divulgado pela Adobe.

A revista Wired foi a primeira a se privilegiar dos frutos dessa união: sua edição de junho já teve uma versão para iPad custando US$ 4,99. “O trabalho que Adobe e Wired fizeram resultou em uma revista digital que permite uma experiência imersiva, permitindo que a revista publique um conteúdo único”, afirmou David Burkett, vice-presidente da Adobe.

“Estamos trabalhando para que nosso software para desenvolver revistas digitais esteja em breve disponível para todas as editoras e nosso plano é desenvolver versões do software que funcionem em várias plataformas de hardware diferentes”, declara Burkett.