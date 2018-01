A Apple também quer atrair os fotógrafos - Link - Estadão

Post publicado no:

Todo dono de iPhone sabe que ele substituiu vários gadgets e objetos. Equipados com o smartphone, não precisam mais de mapas, bloquinhos para tomar notas, tocadores de mp3 e vários outros dispositivos de uma via só.

Agora, há outra coisa que o iPhone está pronto para substituir completamente para muitos proprietários: a câmera fotográfica. Olhe só o Flickr, o mais popular dos sites de compartilhamento de fotos, onde as estatísticas mostram que as velhas câmeras (incluindo Nikon e Canon) foram ultrapassadas em popularidade pelo iPhone.

Essa tendência já vem de muito tempo e a câmera do iPhone vem melhorando em qualidade. Para completar, uma série de novas patentes mostram que a Apple poderá substituir a tradicional câmera por várias.

De acordo com um registro descoberto pelo blog Apple Patently, a companhia está trabalhando em novas tecnologias para câmeras para o iPhone e para o iPod Touch, que agora poderão também se integrar aos Macbooks e iMacs.

Entre as novas características do produto, estará o ajuste do flash baseado no cenário da foto e no ângulo que a câmera está em relação ao objeto a ser focado. Seria possível destacar uma área mal iluminada e focar exclusivamente o flash lá. Isso significa o fim das fotos de pessoas que parecem recortes de papelão. Novos recursos de zoom e teleobjetiva também devem entrar na nova geração de câmeras.

Também é interessante mencionar que a Apple usa a palavra “dedicada” ao descrever uma possível câmera que funcionaria sem precisar de um telefone ou computador:

O dispositivo deve ser portátil, como uma máquina fotográfica ou uma câmera de vídeo, um smartphone ou laptop/notebook com uma câmera integrada ou pode até ser um computador pessoal com uma câmera agregada.

/NICK BILTON (THE NEW YORK TIMES)