A arte de se fazer telejornalismo - Link - Estadão

A arte de se fazer telejornalismo

Ande no meio da população como se estivesse em Matrix. Diga uma frase de efeito antes de encerrar um texto e filme pedestres focando apenas do pescoço para baixo. Sabe esses truques das reportagens televisivas? Então, eles são todos satirizados em um vídeo do jornalista britânico Charlie Brooker.

03/03/2010 | 15h07