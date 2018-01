A balada dos nerds - Link - Estadão

“É a falta de cerveja”, apontavam uns. Na Campus Party, o consumo de bebidas alcoolicas é proibido. Mas já tem gente se juntando para “contrabandear” cerveja amanhã… Esse é o buchicho (muito forte) que rola aqui na Bienal. Nesta quinta, deve haver outra balada.

Veja abaixo o vídeo que eu fiz:

E não é que até jornalista entrou na dança? O repórter Felipe, da Playboy, foi à loja de aluguel de roupas e pediu a “mais nerd”. “Me disseram que tinha a do Harry Potter. Mas preferi a do Matrix”, contou ele, que está fazendo uma matéria no estilo “gonzo”.