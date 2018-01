A batalha por Java - Link - Estadão

É possível que o Google perca a batalha envolvendo a linguagem por trás do Android

Além dos processos da Apple e da Microsoft contra os fabricantes de celulares com Android, outra empresa de tecnologia, a Oracle, batalha na Justiça dos Estados Unidos por uma indenização do Google por causa do Android. E neste caso, a ação atinge diretamente o Google.

A Oracle pede US$ 2,6 bilhões (R$ 4,09 bilhões) do buscador por causa de patentes usadas nos sistemas para celular em um processo iniciado há um ano. Na semana passada, a empresa de tecnologia norte-americana, pediu à Justiça o depoimento do CEO e cofundador do Google, Larry Page sobre o caso antes do fim do mês.

Ela acusa o Google de ter usado intencionalmente tecnologias patenteadas no Android, sem o consentimento ou pagamento de licenças, e Page de ter participado das negociações.

Segundo a denúncia, o Google teria usado tecnologias da linguagem de programação Java para desenvolver o sistema operacional Android, permitindo que ele possa funcionar da forma atual. O problema é que a linguagem foi desenvolvida pela Sun Microsystems. E a Sun foi comprada pela Oracle em janeiro do ano passado.

Depois de uma audiência preliminar no dia 12, o juiz do caso, William Alsup, levantou questões favoráveis à Oracle. “Aparentemente é possível que o Google tenha sabido que iria violar patentes de partes do Java, tenha começado uma negociação com a Sun para obter uma licença de uso no Android e depois tenha abandonado as negociações por causa do alto preço e lançado o Android sem qualquer licença”, escreveu o juiz.

Desenvolvimento. Grande parte do sucesso inicial do Android tem origem na proposta do Google de criar uma plataforma de celular aberta que não dependesse de licenças e que pudesse abrir caminho para fabricantes criarem smartphones tão bons quanto o iPhone.

Nenhum fabricante paga para usar o Android, nem o Google recebe por isso. A renda viria de forma indireta, à medida que as pessoas usassem os serviços Google nos celulares – que incluem anúncios direcionados.

“Há situações em que as empresas buscam patentes como meio de defesa. Tanto para evitar questionamentos judiciais contra ela – e isso acontece muito quando há tecnologias com similaridades – e também utilizando essas patentes para impedir o desenvolvimento dos concorrentes”, explica o advogado Renato Dolabella, especializado em propriedade intelectual.

—-

Leia mais:

• No tapetão

• Google errou ao não dar importância a patentes

• Link no papel – 18/07/2011