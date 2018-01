A bicicleta da maçã - Link - Estadão

A Apple pode estar desenvolvendo uma iBike. No último dia 5 de agosto, a empresa de Cupertino registrou no Ministério de Patentes e Registros dos EUA vários conceitos do que parece ser uma smartbike, uma bicicleta inteligente e integrada com dispositivos digitais, como seu celular e seu MP3 player. As informações são do site Patently Apple.

O sistema descrito é semelhante ao já conhecido Nike + iPod, que usa o tocador de MP3 associado ao tênis de corredores para registrar e interpretar dados como velocidade e batimentos cardíacos. No caso da ‘iBike’, são monitorados velocidade, distância, tempo, altitudade, elevação, declive, batimentos cardíacos, força, cadência, velocidade do vento, entre outros. A ideia é que sensores do iPhone trabalhem em coordenação com outros receptores já intalados na bicicleta.

A patente é detalhada, o que indica que o desenvolvimento do sistema pode estar em processo já avançado. Ela também descreve a possibilidade de funcionar em grupo, para que uma equipe de ciclistas possa se conectar e compartilhar dados relevantes durante uma prova, por exemplo.