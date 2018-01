A bordo de um camelo; Google Street View registra o deserto - Link - Estadão

Camelo transporta câmera do Google Street View. FOTO: Divulgação Camelo transporta câmera do Google Street View. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Em um distante rincão dos Emirados Árabes Unidos, está o oásis de Liwa, o maior da Península Árabe. Ele agora pode ser visto no Google Street View depois que as câmeras do projeto passearam pela área em cima de um camelo.

Situado no deserto também conhecido como Liwa, o oásis e suas redondezas, dunas a perder de vista, ficam a cerca de 150 quilômetros de Abu Dhabi, uma das cidades mais importantes dos Emirados Árabes.

Segundo a empresa, o uso de camelos permitiu ao projeto reunir imagens “autênticas”, além de “minimizar a perturbação deste ambiente frágil”. Agora, qualquer pessoa pode através do computador contemplar as paisagens da região em panorâmicas de 360º.

O vídeo abaixo dá mais explicações sobre o projeto.