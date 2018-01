A cara do Microsoft Lumia sem a Nokia - Link - Estadão

SÃO PAULO – O celular acima é o primeiro celular com a marca da Microsoft em sua história. O visual do aparelho em si não se distingue dos, agora parte do passado, Nokia Lumias. A sua grande novidade é o logo da Microsoft com as janelinhas cravadas na tampa traseira do dispositivo.

Seu nome de registro é RM-1090. Em seu interior, há uma tela de 5 polegadas, chip compatível apenas com 3G (nada de LTE) e espaço para dois cartões SIM. Trata-se, portanto de mais uma versão mais barata da linha Lumia, já conhecida por distribuir seus modelos com diversas características sob diferentes faixas de preços.

A empresa não divulgou nome oficial, data de lançamento ou preço. Mas caso você queira ser um colecionador de quinquilharias tecnológicas que marcaram a história, talvez fosse uma boa ideia ter o primeiro celular Microsoft no baú.