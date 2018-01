A cara do Mobile World Congress - Link - Estadão

A maior feira de tecnologia móvel do planeta começou hoje e vai até quinta. Veja imagens do dia de abertura

SÃO PAULO – Contando a partir desta segunda-feira, 27, Barcelona recebe até está próxima quinta-feira o Mobile World Congress, a maior feira de tecnologia móvel do mundo. Marcas como Nokia, Samsung, LG, Asus, Microsoft, Google e Facebook terão momentos especiais para apresentar suas novidades às cerca de 60 mil pessoas presentes no evento. O ‘Link’ está na Espanha conferindo o que há de novo e trará informações diários sobre o congresso. Acompanhe.

