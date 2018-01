A casa de Bob Marley - Link - Estadão

Um muro de bambus, palmeiras, pessoas vestindo roupas safari, rastafaris circulando e, ao fundo, Bob Marley tocando.

Essa é a House of Marley, uma empresa criada pelos filhos do rei do reggae que escolheu a CES, que aconteceu em Las Vegas, para apresentar seus produtos em um estande relax.

A empresa fabrica fones e aparelhos de som com os apelos de Marley: paz, amor, natureza.

Sao três linhas de produtos: Jammin’, Freedom e Destiny, que tem fones de ouvido, docking stations, alto-falantes e boom boxes.

Os produtos custam de US$ 29 a US$ 499. A ideia é oferecer um áudio superior para “conhecedores conscientes”.

Parte da renda obtida com a venda dos produtos vai para a fundação 1Love.