A casa do Brasil no Vale do Silício - Link - Estadão

Empresários brasileiros criam espaço para receber empreendedores interessados em mergulhar no pólo de tecnologia californiano

SÃO PAULO – O Vale do Silício é o lugar dos sonhos de qualquer empreendedor de tecnologia. Berço de empresas como Google e Facebook e nascedouro de inúmeras outras, a região que fica na Califórnia, nos EUA, tem uma aura própria de inovação. E, agora, uma empresa brasileira criou um programa de imersão na cultura local.

A ideia da SiliconHouse é “proporcionar a empreendedores de qualquer lugar do mundo uma imersão na cultura de “startups” do Vale do Silício”, explica uma das idealizadoras do projeto, Raquel Costa. Ela fundou o projeto com outros dois brasileiros, que vivem na Califórnia.

Patrocinadores oferecem subsídio para que empreendedores brasileiros selecionados façam o programa de 28 dias de residência na SiliconHouse. A agenda é cheia de encontros com profissionais locais e mentoria. A casa oferece uma infra-estrutura para realização de reuniões.

“Sentir o ecossistema formado no Vale, ‘in loco’, faz toda a diferença. O ambiente é altamente estimulante e conta com universidades de renome, empreendedores do mundo inteiro, mentores, funding, apetite por risco, ambientes informais de negócios, estímulo à construção de parcerias e desenvolvimento de negócios, além de fácil acesso à tecnologia”, diz a fundadora do projeto.

O programa de 28 dias custa US$ 1,8 mil, com hospedagem e agenda de encontros. Esse valor é subsidiado por patrocínios, e para participar do programa é preciso participar de uma seleção. A exigência principal para participar é que o interessado seja um empreendedor e tenha uma projeto viável rodando. A seleção é feita pelos fundadores da casa, por representantes dos patrocinadores e convidados, em alguns casos. “O objetivo da seleção é alinhar as expectativas entre os participantes”, explica Raquel.

No final deste ano, a SiliconHouse fará um programa específico para quem ainda está na faculdade. As inscrições estão abertas. A casa fica em Mountain View, perto da sede do Google.

A primeira turma a fazer o programa de imersão começa agora em outubro. É possível também pagar a hospedagem avulsa – custa US$ 120 por dia.

Saiba mais: http://siliconhouse.us