A CES dos tablets - Link - Estadão

A maior feira mundial de eletrônicos de consumo, a Consumer Eletronics Show (CES), começa nesta quinta-feira (6) em Las Vegas, reunindo centenas de marcas e novos conceitos. Movimentando o mercado, a feira já lotou a quarta-feira de lançamentos. Logo na primeira rodada de entrevistas coletivas fechadas para a imprensa, os produtos-tendência deram as caras, principalmente os tablets equipados com Android.

Estimados em mais cem pela organização do evento, os concorrentes do iPad, da ausente da Apple, apareceram já na apresentação da taiwanesa Asus, que lançou uma nova linha de dispositivos portáteis. Um deles, o Eee Pad Slider, abaixo, vem com um teclado do mesmo tamanho da tela touchscreen de 10,1 polegadas e roda a última versão do sistema operacional do Google, a Honeycomb.

Mais ou mesmo nos mesmos moldes e com um tela do mesmo tamanho, o Eee Pad Transformer (US$ 399) não vem com o teclado físico, que é opcional:

Já o Eee Pad Slate EP121 (que custará US$1000) é praticamente um notebook potente em forma de tablet, com tela de LED de 12,1 polegadas e memória RAM de 4 GB. Suporta 32 GB ou 64 GB e roda Windows 7:

O Eee Pad MeMo fecha a série de tablets da Asus. Com apenas 7 polegadas, é o mais compacto da linha. Também rodará Honeycomb e virá com uma caneta para a interação com a tela sensível ao toque:

Já a Lenovo decidiu criar um produto híbrido, meio tablet e meio laptop. O IdeaPad U1 é uma versão do novo tablet da companhia, o LePad, que usa o dispositivo como tela de um suporte de notebook. Quando na forma de computador, ele roda Windows; desconectado, funciona com Android 2.2. Ainda não se sabe quando ele será lançado, mas o mercado chinês deve ser o primeiro a recebê-lo.

Quem também deve lançar um tablet é a LG, mas apenas durante a tarde da quinta-feira. A marca reservou o primeiro dia do evento para expor o seu mais novo smartphone, o LG Optimus Black, o primeiro telefone celular que roda um processador dualcore. Sua tela também traria um inovação, já que a LG afirma que ela é a mais indicada para leitura e que seu LED gastaria 50% menos de energia. Ele também funciona com Android.

Por fim, a Motorola. A empresa, que também lançará o seu iPad na feira mas o guardou para outra ocasião, revelou o smartphone Atrix. Quando conectado a um acessório chamado Laptop dock, ele vira uma espécie de smartbook:

A Consumer Eletronics Show continua até domingo, 9.