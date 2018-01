A chefe do Tumblr no Brasil - Link - Estadão

Gina Gotthilf, de 25 anos, vai comandar a expansão do Tumblr no País e o escritório que deve ser inaugurado até o fim do ano

SÃO PAULO – Gina Gotthilf é uma brasileira de 25 anos que queria conhecer o mundo. Realizou parte do sonho ao estudar nos Estados Unidos, passando por Boston e Nova York. Quando se preparava para fazer uma viagem a outros países, a paulistana teve os planos frustrados por um telefonema. Do outro lado da linha estavam os executivos do Tumblr, a plataforma digital de publicação de conteúdo que invadiu o mundo e tem seu segundo maior público no Brasil.

‘O Tumblr vai ter o português e é possível ocorra até uma mudança de interface por conta disso’, disse Gina Gotthilf, que vai comandar as operações do Tumblr no País. FOTO: DIVULGAÇÃO

Gina Gotthlif é a escolhida pela empresa norte-americana para apresentar o Tumblr aos brasileiros. A mais nova executiva terá por objetivo fazer aliados no mercado nacional, gerenciar o escritório a ser montado entre o fim deste ano e o início de 2013, contratar mais pessoas e entender de que maneira se usa o Tumblr por aqui.

Segundo Gotthlif, o menu digital do brasileiro inclui imagem e humor, mas ressalta que a utilização da plataforma pelos brasileiros é diferente dos americanos. O que separa é o tempo de permanência. “Aqui é muito acesso, mas o usuário abre uma imagem, ri, fecha a página e não há interação”, diz. “Agora a gente quer mostrar os benefícios de usar o Tumblr como uma comunidade.”

O Brasil é o primeiro país a receber tanta atenção por parte dos executivos da startup que ainda não tem fórmula para gerar receita, mas já recebeu investimentos de US$ 125 milhões. O site tem valor de mercado estimado em US$ 800 milhões. “Eles estão pulando de cabeça, querem entender mesmo o usuário. Como idioma (além do inglês) tem só no alemão, vai ter o português e é possível até uma mudança de interface por conta disso”, revelou a brasileira.

A executiva explica que o Tumblr não está atrás de meios de gerar receita imediatamente, citando o Facebook, que também começou sem uma forma específica de faturar. A fórmula inicial é “ajudar outras empresas a ganhar dinheiro por meio do Tumblr” e, assim, crescer com a injeção de recursos por investidores. “Não vamos botar banners com anúncios nas páginas porque seria intrusivo. O Tumblr estuda formas mais orgânicas de gerar receita, mas não é a principal preocupação”, garante.

Quem é. Gina nasceu em São Paulo e mora com família no bairro Perdizes. Aos 18 anos foi cursar Filosofia e Neurociência na Brandeis University, em Boston. “Sou muito interessada no comportamento humano. Juntei filosofia com neurociência, que dá uma abordagem mais molecular do assunto, e gostei”, explica.

Ela chegou a trabalhar por um ano em laboratório, mas graças ao seu lado “geek”, como ela brinca, passou a trabalhar em agências de mídia gerenciando a parte de mídias sociais. Foi quando encontrou Mark Coatney, ex-editor da Newsweek e atual diretor de mídia do Tumblr.

A “geek”, que se apresentou ontem em um palco na Campus Party, escreve ocasionalmente no Mashable, um dos blogs mais conhecidos de tecnologia, e teria iniciado seu tour pelo mundo hoje pela manhã. “Estava de malas prontas. Ia viajar hoje, queria morar uns meses na China e aprender mandarim”, conta. Sabendo disso, os executivos do Tumblr propuseram unir as duas coisas e já a escalaram para fazer parte do time que irá percorrer países onde o Tumblr pretende ter mais presença, como os da América Latina, Indonésia, Austrália, Japão, Turquia e Espanha.

Programação. A Campus Party terá como destaques nesta quinta-feira, 9, as palestras do diretor da Wikimedia Foundation, Kul Wadhwa, responsável pela Wikipedia, que deve comentar às 13h sobre as leis que podem afetar a internet como Stop Online Piracy Act (Sopa), Protect IP Act (Pipa) e o Acordo Comercial Antifalsificação (Acta).

Às 16h, Sebastian Klockr, um chileno de 14 anos que criou um aplicativo que monitora terremotos e gera alertas discutirá com brasileiros sobre tecnologias interativas. No fim da tarde, às 19h, o escritor inglês Alex Bellos, autor do livro Alex no País dos Números, falará no Palco Principal ao lado de Ricardo Oliveira, jovem do Ceará vencedor da Olimpíada Brasileira de Matemática.