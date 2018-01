A Copa das estatísticas - Link - Estadão

Nos Estados Unidos, sports geeks são aqueles viciados em esportes de uma forma um pouco menos saudável que o esperado. São devoradores de estatísticas, capazes de apontar porque um quarterback é melhor que o outro sem o mínimo grau de afeição, baseando-se apenas em números: assistências, finalizações, jardas percorridas…

Em 2010, a Fifa trouxe o conceito à Copa do Mundo, com uma impressionante página de estatísticas sobre todas as partidas e jogadores. O grande destaque — e que também começou a aparecer com frequência na televisão durante os jogos do torneio — é o heatmap (ou mapa de calor).

Nesses mapas podemos perceber, por exemplo, o esforço do capitão Lúcio em correr o campo inteiro e jogar por dois. Ou o domínio do meio-campista holandês Sneijder à esquerda do campo. Veja abaixo:

Em um mapa de calor, a lógica é simples: quanto mais vermelho, mais quente. O amarelo mostra ainda alguma presença naquela área. Fica evidente, por exemplo, como o atacante Asamoah Gyan, artilheiro da seleção de Gana, explorou quase todo o campo em partida contra os Estados Unidos:

As estatísticas não ficam por aí, incluindo números mais tradicionais como assistências, distância percorrida e velocidade máxima, distribuição de passes, faltas cometidas e sofridas e chutes a gol. Confira no site oficial da Fifa para a Copa do Mundo 2010.