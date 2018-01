A corrida dos tablets - Link - Estadão

Agora que o iPad, da Apple, finalmente nasceu, HP, Dell e outras estão preparando o lançamento de tablets próprios, mas enfrentarão dificuldades para convencer usuários e críticos. Por ser o primeiro a chegar às lojas, o iPad está definindo o mercado de tablets em seus termos: um aparelho de baixo consumo de energia que permite consumir mídia e oferece acesso a conteúdo único e a programas do grande mercado de aplicativos da Apple.

Agora, HP e Dell, bem como talvez Nokia, Sony e Samsung, estão dando os retoques finais em seus aparelhos rivais. O desafio para elas talvez esteja menos no desenvolvimento do aparelho do que na criação de conteúdo para ele. “Só porque isso funciona para a Apple, não significa que vá funcionar para os outros”, disse Shaw Wu, analista da Kaufman Bros. “Eles precisam se preparar para tentar algo de diferente.”

A Apple já domina a categoria dos players de música com o iPod enquanto o iPhone mudou a ideia de celular inteligente. No segmento nascente dos tablets, o medo é que a Apple uma vez mais domine a categoria de forma tão completa que os rivais não serão capazes de acompanhar. Isso poderia ser devastador, porque o mercado de tablets deve explodir para 50 milhões de unidades em 2014, de acordo com o grupo de pesquisa In-Stat.

Para obter sucesso, dizem os analistas, os rivais da Apple precisarão olhar para além do hardware e em direção a um universo de serviços e mídia especializados, que serão o verdadeiro propulsor na adoção dos tablets. Mas eles já estão em desvantagem. A Apple, com a iTunes Store, tem anos de experiência na colaboração com gravadoras, estúdios de cinema e TV, produtores de videogames e milhares de criadores independentes de pequenos programas e utilitários, conhecidos como “apps”.

“Não adianta lançar um aparelho que não cumpra as expectativas”, disse Jim McGregor, analista da In-Stat. “A Apple oferece uma solução completa, que inclui conteúdo e aplicativos.”

A Dell afirmou que seu primeiro modelo de tablet, um aparelho de 5 polegadas, vai ter funções de smartphone, diferente do iPad, e deverá ser lançado em parceria com uma operadora celular nos próximos três a seis meses.

Enquanto isso, a HP, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, também lançará um dispositivo no formato de prancheta este ano. O produto tem cerca do mesmo tamanho do iPad e será compatível com o sistema operacional Windows 7, da Microsoft. A empresa não deu outros detalhes.

Os produtos da Dell e da HP serão compatíveis com o programa de imagens Flash da Adobe, o que significa que poderão acessar sites populares de vídeo e ter câmeras, algo que o iPad não possui.

Analistas afirmam que a Nokia também está trabalhando em um tablet para ser divulgado ainda este ano e um executivo da Sony manifestou recentemente interesse da empresa nesse mercado.