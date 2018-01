A culpa é de quem? - Link - Estadão

Google defende a liberdade de expressão, mas é criticado por não respeitar a Justiça

SÃO PAULO – Até que ponto um serviço online pode ser neutro? A notícia da prisão do presidente do Google no Brasil, Fabio Coelho, detido pela Polícia Federal porque a empresa descumpriu uma ordem de remoção de um vídeo no YouTube, levantou o debate: de quem é a responsabilidade?

Todos concordam que a lei eleitoral, que motivou o episódio, é restrita ao extremo. “A nossa lei não reflete a natureza descentralizada da internet”, diz Bruno Magrani, professor de direito da FGV . “Os impactos desse tipo de norma é que as empresas podem começar a filtrar tudo o que os usuários postam. O Judiciário brasileiro não parece entender o princípio da liberdade de expressão. E age até de maneira irresponsável”, critica.

O Google se posiciona como um serviço neutro. “Nosso objetivo com o YouTube é oferecer uma plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo”, escreveu Coelho no blog da empresa depois da prisão. “Como o Google é profundamente comprometido com a luta, constantemente contestamos ordens que acreditamos não estarem corretas”, disse ele.

Foi o que aconteceu. A empresa recorreu da ordem para remover o vídeo que criticava um candidato à prefeitura de Campo Grande (MS). O recurso foi negado, a Justiça expediu um mandado de prisão contra Coelho e o vídeo foi enfim bloqueado no Brasil. Coelho lembrou que o usuário que fez o upload do vídeo o removeu e fechou a conta do YouTube. “Esse é apenas um exemplo dos efeitos intimidatórios do episódio para a liberdade de expressão”, disse Coelho.

Há pesquisadores, porém, que criticam a posição do Google. “Uma contestação aos tribunais e às leis eleitorais é uma contestação direta à democracia”, escreveu o professor de direito Marcelo Thompson, brasileiro que dá aulas na Universidade de Hong Kong e argumenta que as empresas devem ter mais responsabilidade sobre o conteúdo que circula em suas plataformas.

Segundo o pesquisador, o Google se nega a cumprir 31% das ordens judiciais no Brasil. “O Google acredita que tem a autoridade de decidir quais instituições jurídicas de um Estado democrático estão atuando de maneira correta ou não”, questiona. “A razão da prisão não foi que o Google hospeda conscientemente material que infringe as leis legitimamente e democraticamente aprovadas pelo Congresso do Brasil, embora a empresa de fato faça isso. A razão da prisão foi apenas desacato ao tribunal.”

