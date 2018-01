A enciclopédia na rua - Link - Estadão

Cidade de 8,8 mil habitantes no País de Gales é a primeira no mundo a ser totalmente coberta pela Wikipédia

SÃO PAULO – Fundada há mais de mil anos, a pequena cidade de Monmouth, no sudoeste do País de Gales, é considerada uma das cidades históricas mais importantes do Reino Unido. Repleta de prédios e museus, a cidadezinha de 8,8 mil habitantes agora tem outra marca para histórica: é a primeira cidade Wikipédia do mundo.

—-

O projeto da Monmouthpedia – como ficou conhecida a enciclopédia wiki sobre a pequena cidade – nasceu no ano passado quando John Cummings, coordenador, assistia a uma palestra de Roger Bamkin e Steve Virgin, da Wikimedia do Reino Unido, no TEDx Bristol.

Os dois falavam de como os QR Codes (código de barras que podem ser lidos por celulares) poderiam aumentar o interesse de visitantes de museus. Na plateia, Cummings teve a ideia: “Pensei que, se dá para fazer isso num museu, por que não em uma cidade inteira?”, disse em entrevista ao Link.

Junto de Bamkin, Cummings definiu que os códigos seriam colocados em todos os locais que atendessem aos requisitos da Wikipédia. Cummings diz que a ideia era “diminuir a distância entre os mundos real e virtual”. Monmouth, sua cidade natal, era a candidata perfeita para ser a primeira cidade Wikipédia do mundo. Repleta de material arqueológico, a cidade foi berço do rei britânico Henry V e é a sétima cidade mais importante do Reino Unido no ranking da Sociedade Britânica de Arqueologia.

A Wikimedia do Reino Unido, o governo local e grupos da comunidade apresentaram a ideia à Wikipédia, que a autorizou e a abraçou. Durante seis meses, voluntários ajudaram a escrever os artigos da enciclopédia virtual e a produzir mais de mil placas de cerâmica com QR Codes para serem afixadas em prédios e outros locais históricos.

A biblioteca da cidade foi a primeira do mundo a colocar códigos do tipo em livros. No centro de turismo agora é possível encontrar informações em mais de 100 idiomas. Basta apontar o smartphone e o código redireciona ao verbete na enciclopédia.

“Quando você está em frente de um prédio e quer saber mais sobre ele, não precisa voltar e pesquisar. Isso é levar a tecnologia para rua”, disse ao Link Michael Booth, gerente-geral (equivalente a um tipo de primeiro-secretário) da prefeitura de Monmouth. “Para nós, não era só atrair turistas. Tratava-se de engajar as pessoas e descentralizar a informação.”

Antes do projeto, a cidade tinha 250 artigos na Wikipédia. Em 19 de maio, dia da inauguração da Monmouthpedia, 712 novos verbetes em 25 línguas foram criados e mais de mil fotos publicadas. Habitantes notáveis ganharam reconhecimento, como os arqueólogos Steve Clarke e Stuart Wilson.

Esses números e o nível de engajamento provocado na cidade são suficientes para os organizadores já considerarem o projeto um sucesso. Embora reconheça que faltem dados para mensurar o envolvimento local, Booth diz que o governo trabalha para apresentar os resultados.

“Estamos fazendo avaliações rigorosas. No entanto, no lançamento (do projeto), estimamos que o custo que teríamos se fizéssemos publicidade seria de 2,1 milhões de libras (cerca de US$ 3,4 milhões). Foi essa nossa exposição na mídia. Nosso investimento total foi de 25 mil libras (US$ 40 mil)”, disse.

CONEXÃO

Os efeitos da Monmouthpedia já começam a se espalhar pela região. Nas próximas semanas, uma rede Wi-Fi gratuita deve ser inaugurada para incentivar visitantes a consultar os códigos. Outras cidades em volta estudam a criação de projetos parecidos.

Um pouco mais distante, o território britânico de Gibraltar também quer usar códigos para catalogar sua história. Com a participação de John Cummings e Roger Bamke, a Gibraltarpedia (mais informações ao lado) foi inaugurada em 19 de julho e pretende ser o primeiro projeto wiki a envolver dois continentes diferentes, já que vai incluir o estreito de mesmo nome, as cidades espanholas da baía e a marroquina Ceuta. Noruega, França, Escócia e o Estado do Texas, nos EUA, foram outros lugares que manifestaram interesse na ideia.

A Monmouthpedia pode ter sido apenas a primeira de muitas cidades do mundo a querer reunir, organizar e compartilhar todo seu conhecimento histórico. Em uma declaração oficial, o fundador da Wikipédia, Jimmy Wales, se empolgou com a ideia de marcar outros lugares por aí: “estou ansioso para ver outras cidades fazendo a mesma coisa”.

POLÊMICA

Roger Bamkin foi acusado de receber dinheiro para favorecer os artigos da Gibraltarpedia na seção “Did You Know” da Wikipédia. Coordenador do projeto, ele também era diretor na Wikimedia do Reino Unido. Em post no blog da Wikipédia, Bamkin foi inocentado pela enciclopédia, mas acabou afastado do cargo para evitar mal-estar. Ele nega a acusação.

NÚMEROS

1.000 placas de cerâmica com QR Codes foram colocadas em prédios na cidade

712 novos verbetes foram produzidos sobre a cidade de Monmouth para o projeto

—-

