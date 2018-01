'A Entrevista' fatura US$18 milhões em fim de semana de estreia - Link - Estadão

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

LOS ANGELES – A Sony Pictures informou que o filme “A Entrevista” faturou mais de US$ 15 milhões em vendas online e outros US$ 2,8 milhões em cinemas, obtendo um retorno expressivo possivelmente pela publicidade em torno do ciberataque supostamente cometido pela Coreia do Norte.

A comédia que retrata o assassinato fictício do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, fez praticamente tanto dinheiro por meio de distribuição online e em cinemas limitados em seu final de semana de estreia quanto teria ganhado com o grande lançamento, que foi cancelado depois de ameaças de hackers.

O estúdio disse, no domingo, que o filme foi comprado ou alugado online mais de 2 milhões de vezes em quatro dias até sábado, tornando-se o maior filme online da Sony Pictures de todos os tempos.

O filme, que deflagrou o devastador ciberataque ao estúdio no mês passado, o qual os Estados Unidos dizem que foi lançado pela Coreia do Norte, estreou na quinta-feira, 25, em 331 cinemas independentes com uma bilheteria de US$1 milhão e arrecadou US$ 1,8 milhão nos três dias subsequentes, de acordo com a Sony.

Muitos espectadores e donos de cinemas disseram que apoiaram o filme em nome da liberdade de expressão.

O filme que custou US$ 44 milhões, estrelado por Seth Rogen e James Franco, tinha expectativa de faturamento de US$20 milhões em seu final de semana de estreia se tivesse amplo lançamento, de acordo com a Boxoffice.com.

Depois de grandes redes de cinema como AMC e RegalEntertainment se recusarem a exibir a comédia em decorrência de ameaças de violência por hackers que se opuseram ao filme, a Sony costurou uma lançamento limitado em cinemas e um aluguel de vídeo sob demanda de US$ 5,99, além de uma opção de compra de US$14,99 no YouTube Movies, Google Play, do Google, Microsoft Xbox Video, da Microsoft, e um site dedicado com início em 24 de dezembro.

A Sony foi ferozmente criticada por Hollywood e até pelo presidente dos EUA, Barack Obama, pelo que muitos consideraram ser uma concessão aos hackers. A Sony manteve que não teve escolha a não ser alterar o lançamento mais amplo e procurar imediatamente plataformas alternativas com empresas de tecnologia.

/ REUTERS