A explosão do lixo eletrônico - Link - Estadão

A venda de eletrônicos vai disparar nos próximos dez anos – e, com isso, aumenta também a produção lixo eletrônico. A ONU divulgou um relatório em que alerta para a explosão desse tipo de resíduo especialmente nos países em desenvolvimento – nos próximos dez anos, o e-waste deve se tornar um problema sério para o meio ambiente e para a saúde pública.

No documento, divulgado nesta segunda-feira, 22, a ONU reuniu dados de 11 países para estimar a produção atual e futura de lixo eletrônico. Nessa categoria entram desktops e notebooks, impressoras, celulares, pagers, câmeras fotográficas, players de música, televisores, brinquedos e refrigeradores.

Reciclagem informal na China (foto: StEP-EMPA/divulgação)

Na China e na África do Sul, a produção de e-waste deve crescer até 400% até 2020. Na Índia a situação é pior: haverá um aumento de 500% em relação ao que era produzido em 2007. O número de celulares descartados deve ser também deve ser 18 vezes maior.

Hoje a China produz 2,3 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Esse lixo é descartado de maneira imprópria – a incineração, por exemplo, libera poluição tóxica.

“Esse relatório dá uma nova urgência para estabelecermos processos regulatórios ambiciosos e formais para coletar e manusear lixo eletrônico”, diz Achim Steiner, subsecretário-geral da ONU. Para ele o problema é de todos os países em desenvolvimento – além da China, ele citou nominalmente o Brasil, a Índia e o México.

Para ele, é preciso tirar o tratamento de lixo eletrônico da informalidade. “A reciclagem de lixo eletrônico tem o potencial de gerar empregos decentes”, explica, citando a possibilidade de se extrair metais valiosos.

Segundo o estudo, Brasil, Colômbia, México, Marrocos e África do Sul têm um grande potencial para a reciclagem de lixo eletrônico porque a informalidade do setor ainda é relativamente pequena – diferente do que acontece na China e Índia.

Alguns dados do relatório:

A geração de lixo eletrônico está crescendo em torno de 40 milhões de toneladas por ano

A fabricação de celulares e PCs consome 3% da produção anual mundial de ouro e prata, 13% do paládio e 15% do cobalto

Os eletrônicos modernos têm mais de 60 elementos diferentes – muitos deles são valiosos e perigosos

A mineração e extração de metais preciosos emite cerca de 23 milhões de toneladas de dióxido de carbono – ou 0.1% das emissões globais