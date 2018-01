A festa dos desenvolvedores - Link - Estadão

Fotos: Tatiana de Mello Dias/AE

É claro que as mesas de sinuca, guloseimas à vontade e bolas de pilates espalhadas pelo chão ajudam, mas não são só elas que tornam o Google tão atrativo. Que outra empresa consegue juntar uma legião de quatro mil pessoas de diversas partes do mundo para aprender e ensinar como desenvolver novos aplicativos em suas plataformas?

O Google i/o (inovação e abertura, na sigla em inglês) é uma conferência de desenvolvedores que acontece desde 2007. Não poderia haver sigla melhor para definir o evento. São as plataformas abertas da empresa que atraem envolvedores de todos os tipos – de garotos nerds à empresas gigantes – a criarem novas aplicações. E é nesse evento que a empresa mostra para que lado vai – e para que lado vai a maré que essa legião toda vai seguir.

As tendências estão bem claras. A primeira palavra é HTML5: o novo padrão da web. Na apresentação de abertura, o vice-presidente de engenharia do Google, Vic Gundotra, avisou: “é o momento do HTML5”, e emendou com algumas questões: “como deixamos a web mais rápida? Como a tornamos mais fácil para os desenvolvedores?”.

“As pessoas estão passando maior parte do tempo na web. Mais do que vendo tv, lendo jornais ou ouvindo rádio”, disse Sundai Pinchai, vice-presidente de produto do Google. Ele mostrou um gráfico com os softwares e aplicativos mais populares da web: a partir de 2004, não houve mais nenhum grande sucesso. Por quê? Porque as pessoas partiram para aplicativos online. “Essa é uma tendência muito importante”, disse ele.

E, agora, começa uma nova era para esses aplicativos: o HTML5 dá novas possibilidades para vídeos e navegação. Para ilustrar, foram apresentados alguns novos aplicativos que demonstram o que vem por aí:

Desde o Clicker, um aplicativo para buscar vídeos, ao app da Sports Illustrated.

“O vídeo é uma das formas de comunicação mais importantes da web”, disse Pinchai, do Google, dando a deixa para a confirmação de um rumor: o lançamento do WebM, um projeto aberto de vídeos na web. Foi apresentado hoje o VP8, um codec livre e de alta qualidade desenvolvido pelo pessoal da On2. Ele será suportado inicialmente pelos browsers Firefox, Opera e Chrome.

Logo depois, o anúncio foi voltado diretamenta ao público do evento: os desenvolvedores. O Google apresentou a Chrome Webstore, uma loja de aplicativos que funcionará dentro do próprio Chrome. “É difícil para os usuários encontrarem os apicativos realmente bons na web, disse Pinchai, abrindo no telão uma aba do Chrome com vários aplicativos – exatamente como são dispostos na tela do celular. Os pagamentos serão através do Google Checkout. Estarão à venda, por exemplo, aplicativos como o Plants vs. Zombies.

Ele demonstra o funcionamento da loja de aplicativos: o usuário clica no que quer comprar, faz o login na conta e compra. O app aparece automaticamente do Chrome. A funcionalidade estará disponível no canal de desenvolvedores do Google Chrome.

O Google tam bém anunciou que, a partir de agora, o Wave estará aberto para o público e será um app para desenvolvedores. Eles, aliás, ganharam uma funcionalidade: a empresa apresentou um serviço de armazenamento online para aplicativos.

Os anúncios da manhã já fizeram com que o público encarasse as filas do almoço com um humor melhor, mas a grande novidade ainda está por vir – pelo menos é o que o pessoal do Google está dizendo. O vice-presidente de engenharia da empresa pediu para que todos estejam presentes na apresentação de amanhã cedo, 8h30 (12h30 no Brasil). “Sei que esse horário é cedo, especialmente para vocês desenvolvedores, mas estejam aqui que vai valer a pena”, brincou. Será a Google TV?