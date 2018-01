A festa que juntou Lawrence Lessig e Gilberto Gil - Link - Estadão

(Gabriela Barreto/Garapa)

Foi meio tropicália, meio pós-moderno.

O aviso veio por celular: Lawrence Lessig e Gilberto Gil, dois nomes gigantes cujas trajetórias diversas se encontravam na cultura digital, estariam reunidos em uma festa em São Paulo.

A festa em questão era o lançamento da Casa da Cultura Digital - não exatamente o lançamento, já que o espaço foi aberto no meio do ano passado, mas uma celebração aos figurões que o tema conseguiu reunir. O nome oficial acabou virando ‘lançamento beta’.

Os portões estavam abertos. A Casa de Cultura Digital fica em uma vila italiana na Santa Cecília, região central de São Paulo. Lá funcionam várias empresas ligadas à tecnologia e sociedade. Mas, para a festa, vários computadores deram lugar a mesas de frutas e comidinhas.

Enquanto Lawrence Lessig conversava com dois convidados, Gilberto Gil batia um papo animado e tomava champanhe em outra roda. Lia Rangel e Rodrigo Savazoni, dois dos anfitriões da festa, puxaram o brinde com champanhe.

Disseram que Gil e Lessig se divertiram com a história do clone do blog do Planalto.

“Avisa o Lessig que o motorista dele chegou!”, alguém gritou. Gil conduziu o advogado americano ao enorme portão da vila. Saiu em seguida.

Muita gente esticou da Campus Party direto para Santa Cecília. Dos quatro integrantes da mesa sobre direitos autorais de quarta-feira, três estavam lá: Pablo Capilé, do Circuito Fora do Eixo, e Leo Germani, do HackLab, além do próprio Cláudio Prado, que é diretor do Laboratório Brasileiro de Cultura Digital.

Daniela Silva foi da Campus Party direto para lá. “Estou acampada, só deu tempo de passar em casa e tomar banho”, disse ela, que falou sobre Civil Hacking no evento.

Do lado de dentro do casarão rodava “Homem-espuma”, segundo disco do Mombojó.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) também estava por lá.

Guilherme de Almeida, assessor da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, contou sobre o Marco Civil – e disse que gostou muito da versão hackeada do blogs de sugestões criada pelo Partido Pirata.

O primeiro lote de cerveja acabou, tiveram que sair para comprar mais. Por volta das 22 horas o DJ começou a tocar.

“Casa da Cultura Digital, o lugar que cresce por dentro na base da marreta e das pessoas que conseguem agregar” diz a lembrança entregue aos presentes: