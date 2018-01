A guerra dos smartphones - Link - Estadão

Uma batalha cada vez mais aquecida no mercado mundial de smartphones deve prejudicar as margens de lucro dos fabricantes até o final do ano, disseram analistas nesta sexta-feira, 30.

Todos os principais fabricantes de celulares, entre os quais Nokia, Samsung e Research in Motion (fabricante do Blackberry), estão lançando novos modelos de smartphones para aproveitar as vendas da temporada de festas no quarto trimestre.

“O mercado de smartphones está se tornando pesadamente congestionado, à medida que grande número de fabricantes se esforça para alargar suas participações. A realidade do segundo semestre será bastante diferente,” disse o analista Geoff Blaber, da consultoria britânica CCSInsight.

“O mercado crescerá em termos de volume, mas a erosão de preços inevitavelmente resultará em baixas, já que o valor será capturado por uma minoria e não pela maioria,” disse Blaber.

O grupo de pesquisa Strategy Analytics afirmou que a aceleração na oferta resultará em ganho de volume, mas colocará pressão sobre as margens, porque os fabricantes batalharão para superar os rivais.

Os três maiores fabricantes mundiais de celulares – Nokia, Samsung e LG Electronics – previram que a rivalidade no segmento de smartphones prejudicaria suas margens de lucro no período de abril a junho.

“Todos estão em meio a uma renovação de suas carteiras de produtos, com maior ênfase nos smartphones durante o segundo semestre,” disse Ramon Llamas, analista da IDC.

“Ainda assim, a pressão para ganhar espaço da parte de fabricantes que hoje não fazem parte dos cinco mais do mercado, especialmente Apple e Motorola, resultará em forte concorrência nos futuros trimestres,” acrescentou ele.

Nesta sexta-feira, a Samsung alertou sobre margens e crescimento de lucro mais fracos no segundo trimestre, depois de reportar que a margem de lucro de sua unidade de telecomunicações caiu a 7,2%, em função do maior investimento em marketing, na ausência de um modelo forte de smartphone.

A Samsung está apostando no modelo Galaxy S, que chegou às lojas no mês passado, enquanto a Nokia conta com o N8, a ser lançado em breve.

/TARMO VIRKI (REUTERS)