'A indústria chinesa deve agradecer a Edward Snowden' - Link - Estadão

Escândalo de espionagem norte-americana é visto como oportunidade de crescimento para fabricantes locais

SÃO PAULO – O chip não é apenas a parte mais importante do computador ou smartphone, mas uma peça que pode ser usada em ações de espionagem.

Em agosto, especialistas disseram ser possível que a Agência Nacional de Segurança (NSA) tenha instalado “portas dos fundos” em chips da Intel e da AMD, por onde poderiam acessar informações encontradas nos aparelhos nos quais estão instalados.

O escândalo da espionagem norte-americana foi encarado por muitos como uma oportunidade de crescimento para a indústria de tecnologia de segurança da China.

Durante a Conferência de Segurança da Internet Chinesa, realizada no fim de setembro, um empresário local comentou: “Nossa indústria deve agradecer a Edward Snowden”. Ressaltou, porém, que essa indústria carece de investimento e inovação.

Além do esforço para melhorar o desempenho das fabricantes de chips, o governo chinês também quer um sistema operacional local para celulares. Em março, o ministro de tecnologia da China disse que a indústria de smartphones do país era muito dependente do Android.

