A inspiração que vem das fotos do Instagram - Link - Estadão

Artista israelense pega imagens que vê no Instagram e transforma em desenhos

SÃO PAULO – Transformar fotos do feed do Instagram em ilustrações. Foi a ideia que o israelense Geffen Refaeli teve um dia de tédio. Com os desenhos prontos , ele começou a publicar o material em uma conta do Instagram (Dailydoodlegram) e vendo retorno positivo transformou a ideia em um projeto mais sério.

Os desenho são diários, embora Geffen confesse que às vezes não tem tempo. “Eu só ilustro a partir de fotos que são enviadas no dia, isso é parte do processo e uma das diretrizes do projeto”, disse o israelense ao Link. Refali se formou há dois anos na Bezalel Academy of Arts and Design e decidiu que o seu hobby e o talento da adolescência seriam sua profissão.

No momento ele não pensa em transformar os doodles em um projeto maior. “Talvez um livro, uma exposição em breve. Quem sabe em São Paulo?”, diz. A última novidade de Geffen foi abrir uma loja online para vender os desenhos feitos no Dailydoodlegram.

Veja alguns exemplos:

Mais imagens no perfil do DailyDoodleGram