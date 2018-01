'A internet brasileira é local e universal' - Link - Estadão

O site de humor e notícias BuzzFeed é hit nas redes sociais e acaba de estrear versão brasileira; seu editor-chefe, Ben Smith, falou ao Link

Uma típica imagem de gatinho do site BuzzFeed FOTO: Reprodução

Por que o BuzzFeed ganhou uma versão brasileira?

Temos milhões de leitores brasileiros no nosso site. Sua cultura de internet é muito parecida com a americana. E vocês gastam um tempo insano em mídias sociais.

O conteúdo do BuzzFeed brasileiro é quase todo traduzido do inglês ainda, certo?

Já temos alguns itens originais e queremos ter cada vez mais. O staff do BuzzFeed em português tem dois brasileiros. Ele é todo traduzido por alunos do Duolingo [empresa que oferece cursos de idiomas gratuitos e traduções feitas por seus estudantes]. Se formos bem, queremos mais para a frente ter um editor-chefe e uma redação no País.

Quais as características da cultura de internet brasileira que chamam sua atenção?

Vejo muitas similaridades com a cultura online dos Estados Unidos. Todo mundo é muito conectado e participativo. Ela é, ao mesmo tempo, local e universal. As formas de expressão são universais, mas o conteúdo é nativo. Mesmo quando usam referências americanas, vocês remixam de um jeito todo seu. Por exemplo, não existe nada nos EUA que pareça com o Não-Salvo. Muitos países tem sites com a palavra “buzz” no nome, mas vocês não, porque têm suas próprias referências.

Muitos dizem que o BuzzFeed, ao misturar humor e notícias “sérias”, seria o futuro do jornalismo. Você concorda?

Não acho que sejamos o futuro, e sim o presente. Gastamos muito tempo no Facebook e isso é o presente.

Leia mais:

• BuzzFeed chega ao Brasil com tradução do Duolingo

• Furos e gatinhos

• Link no papel – 21/10/2013