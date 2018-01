A internet e o aquecimento global - Link - Estadão

O ex-vice presidente dos Estados Unidos Al Gore participou, na última terça-feira (18), de uma conversa com o criador da web, o físico Tim Berners-Lee. Mediada pelo editor da Wired britânica, Ben Hammersley, a mesa discutiu principalmente o potencial democratizante e transformador do meio digital, e foi o destaque do primeiro dia de atividades da quarta edição da Campus Party.

Gore afirmou que os governos só são ineficientes porque ainda não se adaptaram à era de transparência inaugurada pela internet, que, segundo ele, é também a principal arma contra o aquecimento global. Ao final da sua fala de abertura, capturada pela TV Estadão (abaixo), o político foi aplaudidíssimo.