A internet está morta - Link - Estadão

Ou ao menos é isso que estampará a capa da Wired do próximo mês, segundo o blog Valleywag. Acostumada a ditar o fim de tendências (o último sentenciado foi o telefonema), a revista, fundada por utópicos digitais como o escritor Kevin Kelly e o acadêmico Nicholas Negroponte, declararia que a web como a conhecemos está datada. O artigo de capa seria assinado pelo editor-chefe da publicação, Chris Anderson, e argumentaria que ambientes digitais fechados como o do iPhone e do iPad suplantariam a rede aberta e descentralizada.

Uma polêmica entre a revista e seu site parecem permear a história: a área de Anderson, responsável pelo impresso, vive brigando com o setor digital que engloba o Wired.com e o site social Reddit. Em uma palestra Rochester Institute of Technology, Anderson explicou. “O Wired.com parece com vários sites da mídia que não valorizam o conteúdo do impresso. Enquanto ler uma revista é uma experiência imersiva, com design e longas matérias que mantém a atenção dos leitores, nenhum desses aspectos vai para a internet. O jornalismo de profundidade se transforma em 16 páginas de web”, disse.

Apresentação da versão da revista para o iPad (Foto: Divulgação)

Executivos da editora Condé Nast, responsável pelo título, não estariam fazendo muito dinheiro com os sites e estão tentando migrar o seu modelo de negócio para aplicativos sofisticados para iPhone e iPad. Elaboradíssimo, o aplicativo da revista de tecnologia foi um sucesso logo na estreia.

Em contato com o blog, Anderson não confirmou e nem negou que estaria escrevendo a capa. “Não comentamos nada sobre nossas matérias, e nem confirmamos ou negamos especulações sobre o que elas podem ou não dizer, antes que as publiquemos. Também testamos muitas matérias que acabam não indo para a revista”, desconversou.