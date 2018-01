A internet ilustrada - Link - Estadão

“Vinte coisas que aprendi sobre a web”. Soa como mais um livro de autoajuda sobre como prosperar com seu negócio na internet. Só que na verdade, quem quer contar o que aprendeu na web é ninguém menos que o Google. A empresa lançou (na web, é claro) o 20 Things I Learned About Browsers and the Web, um pequeno livro interativo no qual explica 20 tópicos relacionados à internet.

A ideia do projeto parece ser desmistificar — ou pelo menos esclarecer — algumas coisas sobre as quais já ouvimos muito falar, mas não sabemos explicar o que significam. Assim, a capa do livro traz as perguntas: “O que é um cookie? Como posso me manter protegido na web? E mais importante: o que diabos acontece se um caminhão passar por cima do meu laptop? Para coisas que você queria saber sobre a internet, mas tinha medo de perguntar, leia a seguir”.

Do protocolo que foi a primeira semente da internet, passando por computação em nuvem, aplicativos, capítulos sobre vírus, endereços de IP e como deixar a web mais rápida, tudo é explicado de forma leve e clara, em cerca de meia dúzia de parágrafos. É simples, voltado para o usuário padrão da web, mas o didatismo do livro não menospreza o leitor.

Todos os capítulos contam com algumas (boas) ilustrações do artista Christoph Niemann e alguns deles, além de texto, apresentam imagens para deixar mais claro o que se quer explicar. Então, se você tinha vergonha de perguntar para alguém e finalmente entender o que é um IP, o Google quer te ajudar –pena que o livro ainda esteja sem tradução para o português. Abaixo, algumas imagens da obra que você acessa clicando aqui.